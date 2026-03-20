Nowe cięcia oprocentowania od 2 czerwca 2026 roku

ING Bank Śląski poinformował, że 2 czerwca 2026 roku wejdą w życie nowe, niższe stawki oprocentowania dla wybranych kont oszczędnościowych w złotówkach. Zmiany dotkną zarówno popularne rachunki, jak i oszczędności gromadzone na emeryturę. Oto jak będą wyglądać nowe stawki:

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) i OKO Premium: oprocentowanie spadnie z 0,80% do 0,50% w skali roku, niezależnie od zgromadzonej kwoty.

Smart Saver:

Dla kwot do 5 000 zł oprocentowanie zostanie obniżone z 4,30% do 4,00% .

Dla nadwyżki powyżej 5 000 zł oprocentowanie spadnie z 0,80% do 0,50%.

. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE): oprocentowanie obniży się z 3,30% do 3,00%.

Dlaczego ING ponownie obniża oprocentowanie?

Najnowsza decyzja banku to bezpośrednia reakcja na ruchy Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która we wrześniu i październiku 2025 roku obniżyła stopę referencyjną NBP łącznie o 0,50 punktu procentowego. To zresztą tylko fragment długiego cyklu obniżek stóp procentowych, który RPP prowadziła przez cały 2025 rok. W odpowiedzi na spadającą inflację, RPP obniżyła stopy aż sześciokrotnie, łącznie o 1,75 punktu procentowego, sprowadzając stopę referencyjną do poziomu 4,00% na koniec roku.

Po krótkiej przerwie na początku 2026 roku, w marcu RPP dokonała kolejnego cięcia o 0,25 p.p., ustalając główną stopę na poziomie 3,75%. Jednak sytuacja gwałtownie się skomplikowała. Konflikt na Bliskim Wschodzie wywołał skok cen ropy naftowej, budząc obawy o powrót presji inflacyjnej. W efekcie analitycy spodziewają się, że RPP wstrzyma dalsze obniżki, przyjmując postawę wyczekiwania. Dla oszczędzających oznacza to, że choć stopy procentowe przestały spadać, pozostają na bardzo niskim poziomie, co zmusza banki do dalszego dostosowywania oprocentowania depozytów.

To już kolejna duża obniżka w ING w krótkim czasie

Warto przypomnieć, że to kontynuacja trendu. Poprzednia obniżka weszła w życie zaledwie kilka miesięcy wcześniej, 3 marca 2026 roku. Wówczas oprocentowanie na Otwartym Koncie Oszczędnościowym spadło z 1,00% do 0,80%, a na Smart Saver (dla kwot do 5 000 zł) z 4,50% do 4,30%. Najnowsze cięcia pogłębiają więc trwającą od miesięcy tendencję spadkową.

Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zmiany?

Klienci, którzy akceptują nowe warunki, nie muszą podejmować żadnych działań. Jeśli jednak niższe oprocentowanie jest dla Ciebie nie do przyjęcia, masz prawo zareagować.

Dla kont oszczędnościowych (OKO, Smart Saver): do 1 czerwca 2026 r. możesz bezpłatnie złożyć w banku wypowiedzenie umowy lub pisemne oświadczenie o braku akceptacji. W obu przypadkach umowa wygaśnie przed wejściem zmian w życie.

do 1 czerwca 2026 r. możesz bezpłatnie złożyć w banku wypowiedzenie umowy lub pisemne oświadczenie o braku akceptacji. W obu przypadkach umowa wygaśnie przed wejściem zmian w życie. Dla Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE): masz dwa miesiące od otrzymania informacji na złożenie pisemnego sprzeciwu. Spowoduje to rozwiązanie umowy 1 czerwca 2026 r.

