i Autor: SHUTTERSTOCK

Prezenty i podatki

Pieniądze na komunię. Od tej kwoty trzeba płacić podatek!

Dostałeś zaproszenie na komunię i zastanawiasz się, ile dać pieniędzy do koperty? Odpowiedź jest prosta. Nie za dużo. Dlaczego? Od pewnej puli trzeba odprowadzić podatek. Zobacz, kiedy trzeba zapłacić do skarbówki podatek od darowizny. I co ważne, taki obowiązek będzie ciążył na...rodzicach dziecka.