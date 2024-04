Rusza sezon na pierwszą komunię. Ile to kosztuje w 2024 roku?

Przyjęcie komunijne. Cena za talerzyk

Cena za tzw. talerzyk w jednym z rzeszowskich lokali to 88 zł za osobę za dwudaniowy obiad. W tym do wyboru: rosół, zupa cebulowa, zupa grzybowa lub żurek. Na drugie danie również kilka opcji do wyboru: filet z kurczaka w migdałach, schab pieczony w sosie, filet z kurczaka panierowany, karkówka w sosie borowikowym. Do wszystkich mięs ziemniaki, kasza lub ryż oraz zestaw surówek do wyboru.Dodatkowo pięć zimnych przystawek kosztuje 65 zł od osoby. Napoje są dodatkowo płatne. W jednej z bydgoskich restauracji dostępne są dwa warianty menu do wyboru. Pierwszy w cenie 220 zł za osobę. W zestawie zupa, danie główne, lody i sześć przystawek. W cenę wliczono soki, wodę, kawę i herbatę oraz dekoracje stołów. Drugi pakiet, który kosztuje 250 zł, zawiera taką samą liczbę dań. Menu jest jednak nieco bardziej wykwintne.

Przyjęcie komunijne w Warszawie. Nawet 250 zł za osobę

W warszawskiej restauracji blisko centrum, za przyjęcie komunijne zapłacimy od 199 do 245 zł za osobę w zależności od wybranego menu. W najtańszym pakiecie znalazły się: zupa (rosół lub krem z białych warzyw), danie główne (roladka z piersi z kurczaka faszerowana szpinakiem lub schabowy), trzy rodzaje deserów oraz pięć zimnych przekąsek. Woda w dzbankach w cenie. W pakiecie za 245 zł za osobę znalazły się bardziej wyrafinowane dania i siedem zimnych przekąsek. Jeśli za osobę trzeba zapłacić 200 zł, to na przyjęcie dla 20 osób wydamy 4 tys. zł.

Pierwsza komunia święta. Dodatkowe koszty

W przypadku nowych strojów komunijnych trzeba liczyć się z wydatkami około 250 zł do 450 zł. dla dziewczynek, a dla chłopców mniej więcej do 250 zł. Należy zakupić także buty, dodatki takie, jak torebka (około 100 zł), wianek (około 100 zł), rękawiczki (50-75 zł), pelerynka (nawet 150 zł), czy garnitur (około 400 zł) - pisze portal gazetawroclawska.pl. Do tego dochodzą koszty związane z dekoracją kościoła i innymi opłatami w parafii. Rodzice dzieci składają się też na prezenty dla księży.

