"Pieniądze to nie wszystko". Start 10:45

Nowe dodatki do emerytur i rent! Co ZUS ekstra wypłaci w tym roku?

"Pieniądze to nie wszystko"

We wtorek o godz. 10:45 startuje kolejny odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko". Ten ekonomiczo-publicystyczny program dostępny jest na kanale "Super Expressu" na platformie "You Tube". Program emitowany jest na żywo, więc zachęcamy widzów do aktywnego uczestniczenia i zadawania pytań oraz komentowanie w sekcji "komentarze".

Gościem tego odcinka będzie Witold Modzelewski - polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, radca prawny, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, ekonomista, plastyk, publicysta historyczny oraz wiceminister finansów w latach 1992–1996.

W programie "Pieniądze to nie wszystko" zostaną poruszone takie tematy jak umocnienie złotego, przyszłość Adama Glapińskiego - prezesa Narodowego Banku Polskiego i skutki ekonomiczne polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa.

