Pieniądze z komunii to majątek dziecka, a nie rodziców – co z tego wynika w praktyce

Rodzic, który wyda te środki bez zgody sądu, może narazić się na poważne konsekwencje prawne

Po 13. urodzinach sytuacja dziecka zmienia się radykalnie – dowiedz się jak

Po osiągnięciu pełnoletności możesz zapytać rodziców: gdzie są moje pieniądze z komunii?

Pieniądze z komunii należą do dziecka – prawo nie pozostawia wątpliwości

Prezent wręczony dziecku staje się jego własnością. Tak samo jest z gotówką w kopercie. Środki przekazane dziecku przez gości komunijnych stanowią majątek małoletniego – nie rodziców. Nie zmienia tego fakt, że to rodzice fizycznie trzymają pieniądze w rękach.

Wyraźnie mówi o tym art. 101 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO):

„Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.”

Słowo klucz: zarząd. Nie własność. Rodzice są zarządcami – nie właścicielami – majątku swojego dziecka.

Czym jest „zwykły zarząd”, a czym już jest przekroczenie prawa?

Polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje czynności związanych z majątkiem dziecka.

Zwykły zarząd obejmuje bieżące, drobne wydatki związane z korzystaniem z majątku dziecka lub jego utrzymaniem. Chodzi np. o naprawę roweru czy laptopa otrzymanego od bliskich.

Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają już zgody sądu opiekuńczego. Zalicza się do nich m.in. zakup roweru lub wykupienie wczasów – i nie ma tu znaczenia, że zarówno z roweru, jak i z wczasów korzystać będzie jedynie samo dziecko.

Wynika to bezpośrednio z art. 101 § 3 KRO: rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu dokonywać czynności wykraczających poza zwykły zarząd ani wyrażać na nie zgody w imieniu dziecka.

Czy rodzice mogą wydać pieniądze z komunii na przyjęcie?

To pytanie powraca co roku. W 2026 roku koszt komunijnego przyjęcia w restauracji to średnio 10–20 tys. złotych. W wielu lokalach cena za tzw. talerzyk zaczyna się od około 250 zł, a w większych miastach sięga nawet 350 zł lub więcej. WP Finanse Część rodziców pokrywa te koszty właśnie z kopert.

Z prawnego punktu widzenia jest to działanie wątpliwe. Środki dziecka powinny być przeznaczone na jego dobro i potrzeby. Czy impreza dla dorosłych spełnia ten warunek? To pytanie, które w skrajnym przypadku musiałby rozstrzygnąć sąd.

Co więcej – wydawanie pieniędzy dzieci niezgodnie z ich wolą jest przywłaszczeniem, które jest karalne. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 284 Kodeksu karnego).

W praktyce dzieci rzadko składają doniesienie na własnych rodziców. Nie zmienia to jednak faktu, że takie działanie jest nieuczciwe i prawnie ryzykowne.

Po 13. urodzinach dziecko zyskuje nowe prawa

Do ukończenia 13. roku życia dziecko nie ma zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że samo nie może podpisywać umów ani dysponować majątkiem.

Sytuacja zmienia się po 13. urodzinach. Dziecko uzyskuje wówczas ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może bez zgody rodzica rozporządzać swoim zarobkiem.

Co ważne – 13-latek może upomnieć się o swoje pieniądze z komunii, jeśli wykaże, że rodzice spożytkowali je w innych celach niż te służące zaspokajaniu jego potrzeb.

Pieniądze z komunii nie są jednak „zarobkiem” w rozumieniu prawa. Dlatego nawet po 13. urodzinach nadal podlegają pieczy rodziców – tyle że wciąż nie wolno im ich wydawać swobodnie.

Po 18. roku życia możesz zapytać: gdzie są moje pieniądze?

Ukończenie 18 lat to moment, w którym młoda osoba przejmuje pełną kontrolę nad swoim majątkiem. I może zacząć zadawać pytania.

Mówi o tym art. 105 KRO: po ustaniu zarządu rodzice są zobowiązani oddać dziecku zarządzany majątek. Na żądanie dziecka – zgłoszone w ciągu roku od zakończenia zarządu – rodzice muszą złożyć rachunek z zarządu.

Innymi słowy: po 18. urodzinach możesz legalnie spytać rodziców, co zrobili z Twoimi komunijnymi pieniędzmi. I mają obowiązek odpowiedzieć.

Praktyczna wskazówka: konto oszczędnościowe dla dziecka

Zamiast trzymać gotówkę w kopercie lub szufladzie, warto rozważyć otwarcie konta oszczędnościowego dla dziecka. Konto oszczędnościowe dla dziecka można założyć praktycznie od urodzenia, a po 13. roku życia przekształcić je w konto młodzieżowe, które nauczy dziecko korzystać z bankowości.

Gdy rodzic przelewa pieniądze na konto dla dziecka – np. pieniądze komunijne – jest to traktowane jako darowizna. Jeśli jej wartość wynosi mniej niż 36 120 zł, nie trzeba jej zgłaszać do urzędu skarbowego.

To rozwiązanie ma kilka zalet:

pieniądze są bezpieczne i pracują na procent,

dziecko uczy się zarządzania finansami,

nie ma wątpliwości, do kogo należą środki,

rodzice mają przejrzysty zapis transakcji.

Innym sposobem jest wpłacenie gotówki na konto, do którego dziecko uzyska dostęp po ukończeniu 13. roku życia. A najprostszym rozwiązaniem jest wydawanie pieniędzy z komunii w porozumieniu z dzieckiem.

Złota zasada komunijnych pieniędzy

Pieniądze z komunii należą do dziecka. Rodzice mogą nimi zarządzać, ale nie wolno im ich traktować jak własnych. Drobne wydatki związane z potrzebami dziecka są dozwolone. Większe – wymagają albo zgody sądu, albo wspólnej decyzji z dzieckiem.

Najrozsądniejsze i prawnie najbezpieczniejsze rozwiązanie jest jedno: rozmawiać z dzieckiem, uwzględniać jego zdanie i dokumentować, na co przeznaczono środki. Bo pytanie „gdzie są moje pieniądze z komunii?” może paść nawet po dziesięciu latach.

15