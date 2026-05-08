Pożyczka SAFE. Umowa podpisana. Dziesiątki miliardów na obronność stają się faktem

Mateusz Kobyłka
2026-05-08 13:33

W Kancelarii Premiera nastąpiło uroczyste podpisanie umowy SAFE. W jej ramach Polska ma otrzymać łącznie ponad 43 miliardy euro. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę zdolności obronnych. Większość pieniędzy ma trafić do polskiej zbrojeniówki.

Autor: KPRM/ Youtube Uczestnicy uroczystego podpisania umowy SAFE, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański oraz inni oficjele, siedzą przy stole z napisem "POLSKA SAFE". W tle widoczne są flagi Polski i Unii Europejskiej. Więcej o pożyczce SAFE przeczytasz na Super Biznes.

W piątek o godzinie 13.30 umowę podpisali: wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański, prezes zarządu BGK Mirosław Czekaj, wiceprezes zarządu BGK Marta Pustuła, komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius oraz Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu, zwalczania nadużyć finansowych i administracji publicznej budżetu Piotr Serafin.

Na sali obecny był także premier Donald Tusk, generałowie, przedstawiciele służb mundurowych oraz przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej.

We wtorek (5 maja) wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. – Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą! Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. SAFE to blisko 190 mld złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego – napisał wicepremier.

