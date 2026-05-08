Program SAFE. Polska bierze ogromną pożyczkę na zbrojenia."Produkcja ruszy natychmiast"

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-05-08 13:10

Rusza program SAFE, czyli gigantyczna pożyczka, która ma wzmocnić polską zbrojeniówkę. Jednym z beneficjentów będzie spółka MESKO S.A., producent m.in. systemów rakietowych Piorun. Uzbrojenie trafi nie tylko do polskiej armii, ale też do innych krajów Unii Europejskiej.

Różne typy amunicji, pociski artyleryjskie, w tym 155 mm, oraz opakowania transportowe w zakładzie Mesko S.A., producenta uzbrojenia. Program SAFE wzmocni produkcję polskiej zbrojeniówki. Więcej na Super Biznes.

i

Autor: Mesko/ Materiały prasowe Różne typy amunicji, pociski artyleryjskie, w tym 155 mm, oraz opakowania transportowe w zakładzie Mesko S.A., producenta uzbrojenia. Program SAFE wzmocni produkcję polskiej zbrojeniówki. Więcej na Super Biznes.
  • Polska podpisuje dziś umowę SAFE, czyli gigantyczną pożyczkę przeznaczoną na zbrojenia.
  • Produkcja sprzętu w ramach projektu SAFE rozpocznie się natychmiast, co podkreśla gotowość polskiego przemysłu.
  • Wyprodukowany sprzęt trafi nie tylko do polskiej armii, ale również do innych krajów Unii Europejskiej.

Czym jest program SAFE i jak sfinansuje polską zbrojeniówkę?

To historyczny moment dla całego polskiego przemysłu obronnego. Podpisana umowa na program SAFE to w praktyce ogromny zastrzyk gotówki przeznaczony na zamówienia w krajowych zakładach. Mówiąc wprost, to gigantyczna pożyczka, której celem jest szybkie zwiększenie zdolności produkcyjnych i dostarczenie nowoczesnego sprzętu dla wojska. Nie jest to jednak prosta dotacja, która trafia na konta spółek. Mechanizm jest zupełnie inny i opiera się na realnych zamówieniach.

Wyjaśnił to Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESKO S.A., jednej z kluczowych firm, które skorzystają na programie. – Środki bezpośrednio do nas nie trafią. Będą to środki, które będą wpływały za sprzęt, który my dostarczymy. Będziemy je inwestować w kolejny rozwój naszej firmy – mówi Marwicki.

Polecany artykuł:

Wielkie podpisanie umowy SAFE w kancelarii Donalda Tuska. Polska dostanie milia…
SAFE: 30 mld euro w 30 dni

Oznacza to, że pieniądze z pożyczki posłużą do opłacenia konkretnego uzbrojenia, które polska zbrojeniówka wyprodukuje i dostarczy armii. Firmy otrzymają więc zapłatę za wykonaną pracę i dostarczony towar, a nie grant na dowolne cele. Jak dodaje Krzysztof Marwicki, zarobione w ten sposób pieniądze nie zostaną po prostu "przejedzone". Będą motorem napędowym dalszego rozwoju. – Środki te później będziemy inwestować w kolejny rozwój naszej firmy – zapowiada członek zarządu MESKO S.A.  I dodaje, że produkcja w ramach rozpocznie się natychmiast. – My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu, wiedząc, że będziemy w tym projekcie uczestniczyć – podsumowuje.

Czy sprawdziłbyś się w pracy w wojsku? Pytania mogą zaskoczyć!
Pytanie 1 z 20
Sądami wojskowymi są:
Czy Polski SAFE 0 proc. to fikcja? Ekspert: NBP nie może finansować budżetu państwa!
Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAFE