Pieniądze za opiekę nad chorym członkiem rodziny. Kiedy się nie należą

Zasiłek opiekuńczy dla kogo

Osoba opiekująca się osobą chorą w rodzinie może otrzymać specjalne świadczenie z ZUS. Pieniądze należą się za opiekę zarówno nad niepełnoletnim dzieckiem, jak i nad innym członkiem rodziny, np. rodzicem, rodzeństwem, małżonkiem, teściami, wnukami. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi obecnie 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, czyli puli, jaką stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Są jednak sytuacje, kiedy taki zasiłek może się nie należeć danej osobie. Kiedy tak się może stać? Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli poza ubezpieczonym objętym ubezpieczeniem chorobowym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą oni zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny. Wówczas to oni właśnie mogą objąć opieką chorą osobę w domu. Ale jeśli nie są w stanie pomagać osobie chorej, np. mieszka dwóch seniorów, to zasiłek będzie się należał.

Ile trwa zasiłek opiekuńczy

Na jaki okres może być wypłacony zasiłek opiekuńczy? W przypadku opieki nad innym członkiem rodziny, czyli np. rodzicem lub dzieckiem powyżej 14 lat, zasiłek opiekuńczy wypłacany jest maksymalnie przez okres 14 dni w roku kalendarzowym. Łączny okres jego wypłaty z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami nie może przekroczyć 60 dni. Okresy zwolnień na opiekę sumują się w ramach roku kalendarzowego, co oznacza, że niewykorzystane dni opieki nie przechodzą na następny rok.

Opiekę nad członkiem rodziny, który jest chory, wystawia lekarz.