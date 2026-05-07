Pierwsze czereśnie już w sprzedaży. Ceny za kilogram owoców sezonowych są gigantyczne

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-05-07 13:07

Pierwsze czereśnie z Hiszpanii trafiły już na rynek, a ceny owoców sezonowych osiągają rekordowe poziomy. Na giełdzie w Broniszach kilogram czereśni kosztuje nawet 110 zł, a drogie pozostają także maliny szklarniowe. Eksperci wskazują, że początek sezonu w tym roku wyjątkowo mocno uderza po kieszeni.

Ciemnoczerwone czereśnie na blacie i w pudełku z kolorami flagi włoskiej, symbolizujące import. Artykuł na Super Biznes informuje o wysokich cenach pierwszych importowanych czereśni z Hiszpanii.

i

Autor: Pixabay.com Ciemnoczerwone czereśnie na blacie i w pudełku z kolorami flagi włoskiej, symbolizujące import. Artykuł na Super Biznes informuje o wysokich cenach pierwszych importowanych czereśni z Hiszpanii.
  • Pierwsze hiszpańskie czereśnie pojawiły się na Rynku Hurtowym Bronisze, kosztując od 70 do 110 zł/kg, co jest ceną testową i bardzo wysoką.
  • Krajowe maliny szklarniowe są już dostępne, a ich cena wynosi około 80 zł/kg, mimo rosnącej podaży.
  • Wysokie ceny owoców sezonowych wynikają z początkowego etapu sezonu i ograniczonych dostaw.
  • Oczekuje się, że w nadchodzących tygodniach rynek zostanie zalany większą ilością truskawek, owoców pestkowych i arbuzów, co może ustabilizować ceny.

Pierwsze czereśnie z Hiszpanii już na rynku

Na Rynku Hurtowym Bronisze ruszył tegoroczny sezon na owoce sezonowe. W sprzedaży pojawiły się już pierwsze czereśnie sprowadzane z Hiszpanii, jednak ich ceny zaskoczyły klientów. Za kilogram tych owoców trzeba zapłacić od 70 do nawet 110 zł.

Jak podkreśla Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach, początek sprzedaży ma na razie charakter testowy. Importerzy ostrożnie sprawdzają zainteresowanie klientów i skalę popytu.

"Hiszpańskie czereśnie to na razie nieśmiałe próby importerów. Ceny premiery są niebotyczne i wynoszą 70–110 zł za kg w zależności od kalibru" —  mówi "Faktowi" Maciej Kmera.

Wysokie stawki sprawiają, że czereśnie należą obecnie do najdroższych owoców dostępnych na rynku. Mimo ograniczonej sprzedaży ich obecność przyciąga uwagę handlowców i konsumentów wyczekujących początku sezonu.

Ceny malin nadal wysokie mimo większej podaży

Powoli zwiększa się również dostępność krajowych malin szklarniowych. Choć ceny nadal pozostają wysokie, rynek zaczyna reagować na rosnącą podaż.

— "Obserwujemy wzrosty podaży krajowych malin szklarniowych. Ceny powoli przestają szokować, dziś to około 80 zł za kg" — wskazuje ekspert w rozmowie z "Faktem".

Większa ilość owoców trafiających do sprzedaży nie oznacza jednak jeszcze wyraźnych obniżek cen. Początek sezonu tradycyjnie wiąże się z wysokimi kosztami produkcji i ograniczoną dostępnością towaru.

Sadownicy obserwują rynek i czekają na decyzje

Obecna sytuacja wpływa również na producentów owoców. Sadownicy analizują rynek i zastanawiają się nad terminem wprowadzenia kolejnych partii towaru do sprzedaży. Eksperci przewidują, że w najbliższych tygodniach zainteresowanie klientów będzie coraz mocniej przesuwało się w stronę młodych owoców sezonowych. Na rynku pojawi się więcej truskawek, owoców pestkowych oraz arbuzów, co może stopniowo wpłynąć na stabilizację cen.

EKG 2026 - Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający Pyszne.pl

Polecany artykuł:

Carrefour zwija interes w Polsce. Znikają kolejne sklepy
QUIZ PRL: Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Pytanie 1 z 15
Jaki słynny deser Hortexu, składający się z trzech smaków lodów, bitej śmietany, owoców i prażonych orzechów, zwieńczony ptysiowym ciasteczkiem, był popularny w PRL-u?
QUIZ PRL. Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZEREŚNIE
CENY ŻYWNOŚCI