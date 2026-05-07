Pierwsze hiszpańskie czereśnie pojawiły się na Rynku Hurtowym Bronisze, kosztując od 70 do 110 zł/kg, co jest ceną testową i bardzo wysoką.

Krajowe maliny szklarniowe są już dostępne, a ich cena wynosi około 80 zł/kg, mimo rosnącej podaży.

Wysokie ceny owoców sezonowych wynikają z początkowego etapu sezonu i ograniczonych dostaw.

Oczekuje się, że w nadchodzących tygodniach rynek zostanie zalany większą ilością truskawek, owoców pestkowych i arbuzów, co może ustabilizować ceny.

Pierwsze czereśnie z Hiszpanii już na rynku

Na Rynku Hurtowym Bronisze ruszył tegoroczny sezon na owoce sezonowe. W sprzedaży pojawiły się już pierwsze czereśnie sprowadzane z Hiszpanii, jednak ich ceny zaskoczyły klientów. Za kilogram tych owoców trzeba zapłacić od 70 do nawet 110 zł.

Jak podkreśla Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach, początek sprzedaży ma na razie charakter testowy. Importerzy ostrożnie sprawdzają zainteresowanie klientów i skalę popytu.

— "Hiszpańskie czereśnie to na razie nieśmiałe próby importerów. Ceny premiery są niebotyczne i wynoszą 70–110 zł za kg w zależności od kalibru" — mówi "Faktowi" Maciej Kmera.

Wysokie stawki sprawiają, że czereśnie należą obecnie do najdroższych owoców dostępnych na rynku. Mimo ograniczonej sprzedaży ich obecność przyciąga uwagę handlowców i konsumentów wyczekujących początku sezonu.

Ceny malin nadal wysokie mimo większej podaży

Powoli zwiększa się również dostępność krajowych malin szklarniowych. Choć ceny nadal pozostają wysokie, rynek zaczyna reagować na rosnącą podaż.

— "Obserwujemy wzrosty podaży krajowych malin szklarniowych. Ceny powoli przestają szokować, dziś to około 80 zł za kg" — wskazuje ekspert w rozmowie z "Faktem".

Większa ilość owoców trafiających do sprzedaży nie oznacza jednak jeszcze wyraźnych obniżek cen. Początek sezonu tradycyjnie wiąże się z wysokimi kosztami produkcji i ograniczoną dostępnością towaru.

Sadownicy obserwują rynek i czekają na decyzje

Obecna sytuacja wpływa również na producentów owoców. Sadownicy analizują rynek i zastanawiają się nad terminem wprowadzenia kolejnych partii towaru do sprzedaży. Eksperci przewidują, że w najbliższych tygodniach zainteresowanie klientów będzie coraz mocniej przesuwało się w stronę młodych owoców sezonowych. Na rynku pojawi się więcej truskawek, owoców pestkowych oraz arbuzów, co może stopniowo wpłynąć na stabilizację cen.

