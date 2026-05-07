Gigant handlowy zamyka kolejne sklepy

Cała branża handlowa przechodzi dziś trudny okres. Klienci coraz bardziej liczą pieniądze, konkurencja jest ogromna, a koszty prowadzenia sklepów rosną.

Zmiany wprowadza także francuski gigant handlowy. Carrefour próbuje ratować sytuację, ale wszystko wskazuje na to, że kolejne zamknięcia mogą być już tylko kwestią czasu.

Trudna sytuacja na rynku wymusza zmiany

Francuska sieć handlowa właśnie potwierdziła, że zamknie sklep Supeco w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej. Placówka będzie działać tylko do końca czerwca, a potem zostanie definitywnie wygaszona.

Firma tłumaczy decyzję „przeglądem portfolio” i trudną sytuacją na rynku. W praktyce chodzi o cięcie kosztów i ratowanie rentowności.

Konkurencja wchodzi do gry

"Kontynuujemy działania mające poprawić efektywność operacyjną i dostosować sieć do wymagającego rynku" – przekazał Carrefour.

Na miejscu Carrefoura pojawi się konkurencja. Powierzchnię w Galerii Galena przejmie Kaufland. Nowy sklep ma ruszyć pod koniec 2026 roku. Część dawnego marketu zajmie też najemca spoza branży spożywczej.

Gigant handlowy wycofuje się z kolejnych miast

Ale Jaworzno to tylko jeden z wielu punktów na liście zamknięć. W ostatnich miesiącach Carrefour wycofał się już m.in. ze Świdnika, Szczecina i Lublina. W Szczecinie supermarket w Galerii Kaskada działał od 2018 roku. Teraz po spożywczym gigancie nie będzie śladu. Jego miejsce zajmie irlandzka sieć odzieżowa Primark.

Klienci zauważają, że sklepy przed zamknięciem często świecą pustkami. Nie ma wielu towarów, półki są coraz bardziej puste, a dostawy ograniczane.

Kilkadziesiąt sklepów zamknięto w ciągu roku

Liczby pokazują skalę problemu. Jeszcze rok temu Carrefour miał w Polsce 777 sklepów. Dziś zostały 704 placówki. W tym czasie Lidl wyraźnie odjechał konkurencji i ma już ponad 950 sklepów w kraju.

Sytuacja finansowa francuskiej sieci też nie wygląda najlepiej. Carrefour przyznał, że sprzedaż w Polsce spadła, a nastroje konsumentów się pogorszyły. Firma otwarcie mówi o trudnym rynku i analizuje różne scenariusze dla swojego biznesu.

Coraz mniej Carrefoura w Polsce

Nieoficjalnie mówi się nawet o możliwej sprzedaży części aktywów w Polsce. Zainteresowanie mają wykazywać różni gracze rynku.

Wśród potencjalnych chętnych wymienia się m.in. Biedronkę czy ukraińską grupę Fozzy, właściciela sieci Silpo.

PTNW - Modzelewski