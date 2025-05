Pierwsze kroki repolonizacji gospodarki? Polskie firmy gotowe do budowy elektrowni jądrowej

273 zł trafi w maju na konta emerytów. Kto dostanie dodatek do emerytury?

Westinghouse wskazuje, że polskie firmy mogą uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowej

Amerykański gigant energetyczny, Westinghouse, dostrzega ogromny potencjał w polskich firmach, które mogą odegrać kluczową rolę w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jak poinformował PAP Dan Lipman, szef działu Energy Systems Westinghouse, firma zidentyfikowała już sześciu dostawców z Polski, którzy są zdolni do wykonywania prac związanych z bezpieczeństwem jądrowym i wymagających najwyższych kwalifikacji.

- W Polsce zidentyfikowaliśmy do tej pory ponad 30 dostawców. Ale co ważniejsze, i może wyjątkowe, sześciu z nich zidentyfikowaliśmy jako zdolnych do wykonywania prac związanych z bezpieczeństwem jądrowym, najbardziej złożonych komponentów, które wymagają najwyższego nadzoru i dokumentacji – podkreślił Lipman.

Lokalny łańcuch częścią umowy pomostowej

Lokalny łańcuch dostaw w Polsce odgrywa kluczową rolę w umowie pomostowej EDA (Engineering Development Agreement), którą spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała z konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Celem EDA jest opracowanie kompletnych specyfikacji zamówień, co umożliwi polskim firmom składanie ofert.

- Celem jest to, abyśmy po wypełnieniu EDA mieli kompletne specyfikacje zamówień i mogli uzyskać od polskich firm oferty – zaznaczył Dan Lipman. Dodał, że specyfikacje obejmują wiele informacji technicznych, a dostawcy muszą dostarczyć wykonawcom bardzo złożone dokumenty.

Westinghouse podkreśla, że jego łańcuch dostaw ma charakter globalny. Firma otrzymuje oferty od dostawców z całego świata, w tym również z Polski. Współpraca z PEJ ma na celu wybranie najlepszych dostawców, którzy będą w stanie sprostać wymaganiom projektu.

Z drugiej strony, Westinghouse liczy na to, że polscy dostawcy zostaną zaangażowani również na innych rynkach, takich jak Szwecja, Bułgaria, Słowacja, Finlandia, a nawet Ukraina, gdzie planowana jest budowa reaktorów typu AP1000. W Polsce mają powstać trzy, a być może nawet sześć takich reaktorów, ale na świecie planuje się budowę kolejnych.

- I chciałbym, aby Polska była częścią tego ekosystemu. Ważne jest, aby mieć to na uwadze w dłuższej perspektywie – podkreślił Lipman.

Harmonogram budowy elektrowni jądrowej

Inwestorem i przyszłym operatorem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu, będzie spółka PEJ, należąca w 100% do państwa. W elektrowni mają stanąć trzy reaktory w technologii AP1000 Westinghouse.

Zgodnie z obecnym harmonogramem, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 roku. Początek komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku planuje się na 2036 rok. To ambitny plan, który wymaga ogromnego zaangażowania i współpracy wielu podmiotów.

