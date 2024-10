Pieniądze na bon energetyczny już na kontach gmin. Wcześniej niż zakładano

Minister Pełczyńska-Nałęcz: Rosja to totalitarne, agresywne państwo

1900 zł miesięcznie dla rodziców? To możliwe dzięki programowi Aktywny Rodzic

W internecie nic nie ginie? Czym jest prawo do bycia zapomnianym

Pieniądze na bon elektryczny. Resort wyprzedził harmonogram

Minister klimatu i środowiska poinformowała w sobotę na platformie X, że pieniądze dla gmin na wypłaty bonu energetycznego na ten sezon grzewczy zostały już wypłacone przez wojewodów w 12 regionach Polski. "W przyszłym tygodniu pieniądze wpłyną na konta samorządów także w województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim" - dodała Hennig-Kloska.

Minister zaznaczyła, że realizacja zadania wyprzedza harmonogram zapisany w ustawie.

- "Chcemy, by jak najszybciej pomoc trafiła do ludzi. To jedna z przygotowanych przez nas form ochrony Polek i Polaków przed wysokimi cenami energii, które wynikają z zaniedbań poprzedników" - podkreśliła minister.

Ministerstwo Finansów zgodę na uruchomienie środków na bon energetyczny i wypłacenie ich obywatelom wydało w piątek, o czym minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska informowała w piątek w Sejmie. Wskazała też, że 2,4 mln obywateli nie jest w stanie opłacić swoich rachunków za energię elektryczną i cieplną, bo mają zbyt niskie dochody.

Kto dostanie bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach na energię elektryczną, przysługujące za drugą połowę 2024 roku, czyli od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024.

Bon energetyczny przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, jeżeli próg dochodowy nie przekracza:

* 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych

* 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

* 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych

* 400 zł dla 2-3 osobowych,

* 500 zł dla 4-5 osobowych,

* 600 zł dla 6-osobowych i większych.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie od 600 do 1200 zł.

Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Ważna informacja z @MKiS_GOV_PL ! ✅️ Pieniądze dla gmin na wypłaty bonu energetycznego na ten sezon grzewczy zostały już wypłacone przez wojewodów w 12 regionach Polski. W przyszłym tygodniu wpłyną na konta samorządów także w województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim i…— Paulina Hennig-Kloska (@hennigkloska) October 19, 2024

QUIZ PRL. Menu z barów mlecznych. Jakie przysmaki można było kupić za grosze? Pytanie 1 z 15 Z czego wykonane były popularne w barach mlecznych jarskie kotlety podawane w sosie pomidorowym? z buraków z sera z fasoli Dalej