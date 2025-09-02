Ponad 11 tys. aut odebrano pijanym kierowcom, z czego sprzedano 3258 za ponad 13 mln zł.

Średnia wartość sprzedanego pojazdu to ok. 4 tys. zł, co sugeruje starsze, często wymagające napraw auta.

Licytacje startują od 75% wartości, mogą spaść do 10% przy sprzedaży z wolnej ręki – okazja do taniego zakupu.

Aukcje są publiczne i otwarte dla każdego, odbywają się bez incydentów.

Ponad 11 tys. samochodów odebranych pijanym kierowcom

Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, od 14 marca 2024 r. do 5 sierpnia 2025 r. zabezpieczono dokładnie 11 063 pojazdy należące do nietrzeźwych kierowców. Procedura ich sprzedaży wymaga prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku auta na rzecz Skarbu Państwa. Dopiero wtedy urzędnicy skarbowi mogą wystawić pojazd na licytację.

Państwo zarobiło ponad 13 mln zł

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, do 31 lipca 2025 r. sprzedano 3 258 samochodów, a z tej liczby do budżetu wpłynęło 13 mln 352 tys. 891 zł 51 gr. Średnia wartość sprzedawanego auta wyniosła 4 098 zł 49 gr. To oznacza, że w większości przypadków chodzi o pojazdy kilku- lub kilkunastoletnie, często wymagające napraw.

Jak przebiegają licytacje samochodów

Pierwsza licytacja startuje od 75 proc. szacowanej wartości auta. Jeśli pojazd nie znajduje nabywcy, w kolejnym terminie cena spada do 50 proc. wartości. W sytuacji, gdy i ta oferta nie przyciąga kupców, auto może zostać sprzedane „z wolnej ręki” za minimum 10 proc. wartości.

Licytacja publiczna trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, w zależności od liczby uczestników. Wcześniej urząd publikuje ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, a uczestnicy muszą wpłacić wadium w wysokości 1/10 ceny wywoławczej.

Kto może wziąć udział i jak rozpoznać aukcję

Do udziału w licytacji może przystąpić każdy zainteresowany, o ile spełni formalne wymagania. Różnicą między sprzedażą pojazdów odebranych dłużnikom a tych skonfiskowanych pijanym kierowcom jest m.in. miejsce aukcji. W pierwszym przypadku odbywa się ona zazwyczaj na posesji dłużnika, natomiast auta po pijanych kierowcach licytowane są zwykle na parkingach przed urzędami skarbowymi. W ogłoszeniach wyraźnie zaznacza się też, że pojazd należy do Skarbu Państwa.

Sam proces wygląda podobnie jak w przypadku innych aukcji. Po obejrzeniu samochodu uczestnicy zgłaszają swoje oferty, a wygrywa najwyższa. Jeśli nie ma konkurencji, bywa, że pojazd trafia do kupca dopiero w ramach sprzedaży z wolnej ręki – często za ułamek wartości rynkowej.

Resort finansów podkreśla, że dotychczas nie odnotowano przypadków zakłócania aukcji przez byłych właścicieli.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.