Pijemy to codziennie, a wyniki kontroli są alarmujące! Nie tylko pleśń i błędne etykiety

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2026-03-13 10:03

Kontrola soków i nektarów przeprowadzona przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wykazała nieprawidłowości w 21,6 proc. sprawdzonych podmiotów. Inspektorzy analizowali m.in. oznakowanie, smak oraz parametry produktów. Problemy dotyczyły także zawartości cukru i informacji na etykietach.

Młoda kobieta w białej koszuli i jeansach wybierająca soki i nektary z półki w supermarkecie. Kontrole jakości tych produktów, o których przeczytasz na Super Biznes, często wykazują nieprawidłowości, szczególnie w oznakowaniu i składzie, jak fałszywe etykiety o braku cukru.

  • 21,6% skontrolowanych soków i nektarów zawierało nieprawidłowości, głównie w oznakowaniu oraz jakości i składzie (np. zawartość cukru).
  • Częste błędy w oznakowaniu to niedozwolone hasła takie jak "bez dodatku cukru" na sokach, gdzie dodawanie cukru jest i tak zabronione.
  • W 2,7% partii stwierdzono wady organoleptyczne (np. pleśniowy smak), a w 7,8% niezgodności rzeczywistej zawartości cukru z deklaracją.
  • Pamiętaj, że sok nie może być dosładzany, a nektar może zawierać cukier – to kluczowa różnica, o której często zapominamy.

Kontrola soków i nektarów. Wyniki inspekcji IJHARS

Najnowsza kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) objęła 88 podmiotów zajmujących się produkcją lub dystrybucją soków i nektarów. Sprawdzano zgodność produktów z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów.

Inspektorzy ustalili, że nieprawidłowości wystąpiły w 21,6 proc. przypadków. Najczęściej dotyczyły one błędów w oznakowaniu, ale wykryto także problemy związane z jakością produktów oraz ich składem.

Błędy w oznakowaniu soków i nektarów

Jednym z najczęstszych uchybień były nieprawidłowe informacje zamieszczane na etykietach. Kontrola wykazała takie błędy w 18 proc. sprawdzonych partii.

Na opakowaniach pojawiały się hasła, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd, m.in.: „bez dodatku cukru”, „bez dodatku konserwantów”, „bez konserwantów”, „niesłodzony”, „nie zawiera konserwantów, substancji słodzących ani sztucznych barwników”. W przypadku soków owocowych takie oznaczenia są niedopuszczalne, ponieważ przepisy i tak zabraniają dodawania tych składników.

Zastrzeżenia do smaku i składu produktów

Podczas kontroli oceniono również cechy organoleptyczne, czyli m.in. smak i zapach produktów. Zastrzeżenia zgłoszono wobec 2,7 proc. badanych partii.

W jednym z przypadków w nektarze wyczuwalny był nietypowy smak owocu z posmakiem pleśni, natomiast w soku jabłkowym stwierdzono obcy, gruszkowy posmak.

Problemy dotyczyły także parametrów fizykochemicznych. W 7,8 proc. partii wykryto niezgodności związane z rzeczywistą zawartością cukrów, która różniła się od wartości deklarowanej na etykiecie.

Czym różni się sok od nektaru

Do soków zalicza się m.in. soki owocowe, soki odtworzone z koncentratu, a także zagęszczone soki owocowe. Produkty te powstają z jadalnych części dojrzałych owoców, świeżych lub poddanych chłodzeniu bądź mrożeniu. Dopuszczalne jest również łączenie soku z przecierem owocowym.

Z kolei nektary owocowe powstają poprzez dodanie wody do soku lub przecieru owocowego. W ich przypadku przepisy pozwalają na dodanie cukru lub miodu – do 20 proc. składu, a czasem także substancji słodzących.

Warto pamiętać, że zgodnie z regulacjami soki owocowe nie mogą być dosładzane (z wyjątkiem soku z rokitnika).

Na etykiecie każdego produktu powinny znaleźć się m.in. nazwa produktu, wykaz składników, wartość odżywcza, warunki przechowywania, data minimalnej trwałości oraz dane producenta.

PTNW - Miłosz Bembinow

