Pilne! Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu państwa

Prezydent Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2024 i jednocześnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego. - "Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją." - czytamy we wpisie Kancelarii Prezydenta na Platformie X.

Kancelaria zaznaczyła, że analogiczne działania będą podejmowane przez Andrzeja Dudę "każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych". Stwierdzono również, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. "Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP" - podkreślono.

Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje co do możliwości skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, należy podkreślić, że zgodnie z art. 225 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu. W odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2024 taka sytuacja nie miała miejsca - podaje Kancelaria Prezydenta RP.

Decyzja Prezydenta @AndrzejDuda ws. ustawy budżetowej ⬇️ Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o… pic.twitter.com/uusjiVvwxM— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 31, 2024

