Praca na śmieciówce wliczana do stażu pracy. Nowe przepisy będą działały wstecz

Dopłaty do prądu

Rząd Tuska planuje rewolucje w urzędach. To będzie trzęsienie ziemi. Właśnie ujawnili szczegóły

Rząd Donalda Tuska zmienia budżet państwa na 2026 rok

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029, które będą podstawą do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Według tych założeń, wzrost realnego PKB w 2026 roku ma wynieść 3,5 proc., a średnioroczna inflacja ma wynieść 3,8 proc.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśliła, że kluczowe znaczenie będą miały wysokie nakłady inwestycyjne oraz fundusze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wspierające modernizację infrastruktury i transformację energetyczną. Spadek inflacji ma wpłynąć na stabilizację siły nabywczej gospodarstw domowych oraz poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw.

Rynek pracy i wzrost dochodów

Rząd prognozuje, że w 2026 roku utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy, wysoki poziom zatrudnienia oraz wzrost realnych dochodów będą wspierać prywatną konsumpcję. Przeciętne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 7,6 proc., a w ujęciu realnym o 3,6 proc.

Prognozy na kolejne lata

W kolejnych latach rząd prognozuje spadek tempa wzrostu PKB. W 2027 roku wzrost PKB ma wynieść 3 proc., w 2028 roku – 2,7 proc., a w 2029 roku – 2,6 proc. Średnioroczna inflacja ma wynieść 3 proc. w 2027 roku, 2,8 proc. w 2028 roku oraz 2,5 proc. w 2029 roku.

Procedura budżetowa

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie gov.pl, założenia projektu budżetu państwa i ich akceptacja mają nastąpić w okresie maj-czerwiec. W czerwcu wstępna prognoza wskaźników makroekonomicznych ma zostać przekazana Radzie Dialogu Społecznego, a dysponenci części budżetowych mają przedłożyć ministrowi finansów plany rzeczowe zadań do realizacji.

W lipcu ustalane są kwoty limitów wydatków dla poszczególnych części budżetu, a w ciągu 21 dni od ich otrzymania dysponenci budżetu mają przedstawić szczegółowe plany budżetu w ramach ich części. W sierpniu Ministerstwo Finansów opracowuje wstępny projekt budżetu i przekazuje go rządowi. Projekt ten ma zostać przedłożony do Sejmu do 30 września.

Konstytucja przewiduje, że budżet powinien trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeśli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Prezydent ma 7 dni na podpisanie budżetu.

Złe wieści dla seniorów

W założeniach budżetowych są podane dwa kluczowe parametry, jakie bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent: inflacja, która ma wynosić w 2026 roku 3,8 proc. oraz wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia - 7,6 proc. Na podstawie tych danych można ustalić, że rząd szykuje się do waloryzacji 4,53 proc., czyli najniższa emerytura wzrośnie ledwo o 85 zł.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

O tyle wzrosną emerytury w 2026 roku po zmianie budżetu według rządu Tuska

Emerytura przed waloryzacją Emerytura brutto po waloryzacji Tyle zyskasz 1 878,91 zł 1 964,07 zł 85,16 zł 1 900 zł 1 986 zł 86 zł 2 000 zł 2 091 zł 91 zł 2 100 zł 2 195 zł 95 zł 2 200 zł 2 300 zł 100 zł 2 300 zł 2 404 zł 104 zł 2 400 zł 2 509 zł 109 zł 2 500 zł 2 613 zł 113 zł 2 600 zł 2 718 zł 118 zł 2 700 zł 2 822 zł 122 zł 2 800 zł 2 927 zł 127 zł 2 900 zł 3 031 zł 131 zł 3 000 zł 3 136 zł 136 zł 3 100 zł 3 240 zł 140 zł 3 200 zł 3 345 zł 145 zł 3 300 zł 3 450 zł 150 zł 3 400 zł 3 554 zł 154 zł 3 500 zł 3 659 zł 159 zł 3 600 zł 3 763 zł 163 zł 3 700 zł 3 868 zł 168 zł 3 800 zł 3 972 zł 172 zł 3 900 zł 4 077 zł 177 zł 4 000 zł 4 181 zł 181 zł 5 000 zł 5 227 zł 227 zł 6 000 zł 6 272 zł 272 zł