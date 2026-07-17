PKO BP zapowiedziało 6-godzinną przerwę techniczną w nocy z 18 na 19 lipca 2026 roku (od 0:01 do 6:00), która wyłączy dostęp do aplikacji IKO i serwisu iPKO.

W tym czasie nie będzie można zalogować się do bankowości elektronicznej, co uniemożliwi m.in. wykonanie przelewów czy sprawdzenie salda.

Mimo utrudnień, płatności kartą (w sklepach i online) oraz wypłaty gotówki z bankomatów będą działać bez zakłóceń.

Warto zaplanować pilne operacje bankowe przed przerwą i pamiętać, że płatności kartą online będą wymagały autoryzacji kodem SMS i PIN-em do karty.

Kiedy dokładnie i jakie utrudnienia czekają klientów PKO BP?

PKO Bank Polski poinformował o planowanej przerwie modernizacyjnej, która wpłynie na dostęp do bankowości elektronicznej. Spore utrudnienia w PKO BP czekają na klientów w nocy z soboty 18 lipca na niedzielę 19 lipca 2026 roku. Dokładnie między godziną 00:01 a 06:00 rano dostęp do kluczowych usług online zostanie całkowicie zablokowany. Bank wyjaśnia, że takie przerwy są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo systemów i wprowadzać nowe, wygodniejsze rozwiązania dla użytkowników.

Co to oznacza w praktyce? Przez sześć godzin nie będzie można zalogować się ani do serwisu internetowego iPKO, ani do aplikacji mobilnej IKO. To z kolei uniemożliwi sprawdzenie salda, historii operacji czy zlecenie jakiegokolwiek przelewu. Jeśli więc masz do wykonania pilne płatności, to ostatni dzwonek, by zrobić to przed północą w sobotę. Niedostępność aplikacji IKO oznacza również brak możliwości korzystania z powiązanych z nią funkcji, takich jak płatności BLIK wymagające potwierdzenia w aplikacji.

Które usługi PKO BP będą działać normalnie podczas przerwy?

Mimo że bankowość internetowa i mobilna będą nieczynne, bank uspokaja, że podstawowe narzędzia płatnicze pozostaną do dyspozycji klientów. To kluczowa informacja dla osób, które planują weekendowe zakupy. Przez cały czas trwania przerwy technicznej bez żadnych problemów będzie można płacić kartami płatniczymi PKO Banku Polskiego. Dotyczy to zarówno transakcji w sklepach stacjonarnych i punktach usługowych, jak i płatności w internecie.

Bez zakłóceń działać będą również wszystkie bankomaty – zarówno te należące do PKO Banku Polskiego, jak i innych sieci. Wypłata gotówki nie powinna więc stanowić żadnego problemu. Trzeba jednak pamiętać o jednej ważnej zmianie, jeśli chodzi o zakupy online. Ponieważ aplikacja IKO będzie wyłączona, mobilna autoryzacja transakcji nie będzie działać. W ramach zabezpieczenia 3D-Secure jedyną dostępną metodą potwierdzenia płatności kartą w sieci będzie autoryzacja kodem SMS i podanie kodu PIN do karty.

Jak przygotować się na przerwę techniczną w PKO BP?

Najlepszym sposobem na uniknięcie nerwów i komplikacji jest dobre przygotowanie. Bank radzi, by wszystkie ważne operacje bankowe zaplanować z wyprzedzeniem. Zaplanowane na najbliższą niedzielę prace techniczne PKO BP oznaczają, że kluczowe przelewy czy opłacenie rachunków najlepiej wykonać jeszcze w sobotę.

Oto kilka praktycznych wskazówek, co warto zrobić przed przerwą:

Zrób ważne przelewy: Jeśli masz do opłacenia rachunki z terminem płatności w weekend lub chcesz wysłać komuś pieniądze, zrób to najpóźniej w sobotę wieczorem.

Wypłać gotówkę: Chociaż bankomaty mają działać, posiadanie niewielkiej rezerwy gotówki to zawsze dobry pomysł. Może się przydać na drobne wydatki lub w sytuacji, gdyby w jakimś punkcie wystąpił problem z terminalem płatniczym.

Sprawdź ustawienia autoryzacji: Upewnij się, że w swojej bankowości masz włączoną i poprawnie skonfigurowaną autoryzację za pomocą kodów SMS. Będzie to niezbędne do płacenia kartą w internecie podczas prac serwisowych.

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