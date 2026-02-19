Szokujące wyniki kontroli sanitarnej

Rutynowe działania urzędników przyniosły niepokojące rezultaty, których nikt się nie spodziewał. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie publiczne po tym, jak specjaliści wzięli pod lupę jedną z partii orzechów włoskich. Wnioski są jednoznaczne i nie pozostawiają złudzeń: w badanym produkcie wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu o nazwie tetrametryna. To informacja, która z pewnością zaniepokoi wielu konsumentów, dbających o jakość spożywanych posiłków.

Nielegalna substancja w jedzeniu

Sprawa jest o tyle poważna, że środki ochrony roślin zawierające wykrytą substancję nie mogą być legalnie stosowane na terenie Unii Europejskiej. Eksperci zwracają uwagę na istotny problem – brak pełnych danych toksykologicznych sprawia, że trudno w stu procentach ocenić skalę zagrożenia dla organizmu. Jednak stanowisko GIS nie pozostawia pola do interpretacji: obecność tego pestycydu jest niedopuszczalna. Nawet jeśli orzechy wyglądają apetycznie i pachną normalnie, pod żadnym pozorem nie powinny trafić na nasze talerze.

Sprawdź, czy masz ten produkt w domu

Ostrzeżenie dotyczy konkretnego towaru dostępnego w popularnej sieci marketów Dino. Jeśli robiliście tam ostatnio zakupy, koniecznie zweryfikujcie etykiety:

Nazwa artykułu: Orzechy włoskie łuskane marki Bakaliowy Targ (opakowanie 200 g)

Numer wycofanej partii: P-5660/02

Data minimalnej trwałości: do końca kwietnia 2027 roku

Podmiot odpowiedzialny: Produkt wyprodukowany dla Dino Polska S.A.

Natychmiastowa reakcja sieci handlowej

Władze Dino Polska S.A. nie zwlekały z podjęciem decyzji. Uruchomiono już procedurę usuwania kwestionowanej partii ze sklepowych półek, aby zapobiec dalszej sprzedaży. Co więcej, w marketach pojawiły się komunikaty informujące klientów o zaistniałej sytuacji. Sieć zapewnia możliwość zwrotu trefnego towaru. Cały proces odbywa się pod czujnym okiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Co zrobić z kupionymi orzechami?

Zalecenia dla konsumentów są proste i bezwzględne: nie jedzcie tych orzechów. Jeśli nieszczęsna paczka znajduje się w waszej szafce, najlepiej zabezpieczyć ją i oddać do sklepu. Warto zwrócić uwagę na datę ważności – produkt ma termin przydatności aż do 2027 roku, co oznacza, że łatwo o nim zapomnieć i spożyć go w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzić numery partii jeszcze dzisiaj i pozbyć się problemu z kuchni.