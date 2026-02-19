Spis treści
Szokujące wyniki kontroli sanitarnej
Rutynowe działania urzędników przyniosły niepokojące rezultaty, których nikt się nie spodziewał. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie publiczne po tym, jak specjaliści wzięli pod lupę jedną z partii orzechów włoskich. Wnioski są jednoznaczne i nie pozostawiają złudzeń: w badanym produkcie wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu o nazwie tetrametryna. To informacja, która z pewnością zaniepokoi wielu konsumentów, dbających o jakość spożywanych posiłków.
Nielegalna substancja w jedzeniu
Sprawa jest o tyle poważna, że środki ochrony roślin zawierające wykrytą substancję nie mogą być legalnie stosowane na terenie Unii Europejskiej. Eksperci zwracają uwagę na istotny problem – brak pełnych danych toksykologicznych sprawia, że trudno w stu procentach ocenić skalę zagrożenia dla organizmu. Jednak stanowisko GIS nie pozostawia pola do interpretacji: obecność tego pestycydu jest niedopuszczalna. Nawet jeśli orzechy wyglądają apetycznie i pachną normalnie, pod żadnym pozorem nie powinny trafić na nasze talerze.
Sprawdź, czy masz ten produkt w domu
Ostrzeżenie dotyczy konkretnego towaru dostępnego w popularnej sieci marketów Dino. Jeśli robiliście tam ostatnio zakupy, koniecznie zweryfikujcie etykiety:
- Nazwa artykułu: Orzechy włoskie łuskane marki Bakaliowy Targ (opakowanie 200 g)
- Numer wycofanej partii: P-5660/02
- Data minimalnej trwałości: do końca kwietnia 2027 roku
- Podmiot odpowiedzialny: Produkt wyprodukowany dla Dino Polska S.A.
Natychmiastowa reakcja sieci handlowej
Władze Dino Polska S.A. nie zwlekały z podjęciem decyzji. Uruchomiono już procedurę usuwania kwestionowanej partii ze sklepowych półek, aby zapobiec dalszej sprzedaży. Co więcej, w marketach pojawiły się komunikaty informujące klientów o zaistniałej sytuacji. Sieć zapewnia możliwość zwrotu trefnego towaru. Cały proces odbywa się pod czujnym okiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
Co zrobić z kupionymi orzechami?
Zalecenia dla konsumentów są proste i bezwzględne: nie jedzcie tych orzechów. Jeśli nieszczęsna paczka znajduje się w waszej szafce, najlepiej zabezpieczyć ją i oddać do sklepu. Warto zwrócić uwagę na datę ważności – produkt ma termin przydatności aż do 2027 roku, co oznacza, że łatwo o nim zapomnieć i spożyć go w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzić numery partii jeszcze dzisiaj i pozbyć się problemu z kuchni.