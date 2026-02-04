Rozliczenie podatku zawieszone! Usługa Twój e-PIT niedostępna przez 10 dni

Usługa Twój e-PIT będzie niedostępna od 4 do 14 lutego 2026 roku z powodu corocznych prac technicznych, które mają przygotować wstępnie wypełnione deklaracje PIT za 2025 rok.

W trakcie przerwy system zostanie zasilony milionami danych, w tym informacjami o przychodach od płatników, co umożliwi stworzenie gotowych rozliczeń dla podatników.

Po 15 lutego 2026 roku w usłudze Twój e-PIT znajdą się uzupełnione rozliczenia PIT nie tylko dla osób fizycznych, ale również dla przedsiębiorców.

W okresie niedostępności nie będzie możliwe logowanie do usługi, pobieranie dokumentów ani składanie korekt za wcześniejsze lata.

Przerwa w usłudze Twój e-PIT w lutym

Od środy 4 lutego 2026 r. użytkownicy nie skorzystają z usługi Twój e-PIT. Jak przekazało Ministerstwo Finansów, przerwa potrwa do 14 lutego, a jej powodem są coroczne prace techniczne związane z przygotowaniem elektronicznych rozliczeń podatkowych. Usługa wróci 15 lutego, już z uzupełnionymi deklaracjami.

„Jak co roku KAS przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT. Od 15 lutego 2026 r. będą dostępne rozliczenia za 2025 rok uzupełnione, m.in. informacjami o przychodach przekazanymi przez płatników. Aby podatnicy mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie rozliczyć swój podatek, KAS musi przeprowadzić zaplanowane prace w tej usłudze” – podało MF.

Co oznacza niedostępność Twój e-PIT

W trakcie przerwy Twój e-PIT zostanie zasilony milionami danych, w tym informacjami o przychodach przekazanych przez płatników. To właśnie na ich podstawie powstaną wstępnie wypełnione deklaracje PIT, które podatnicy będą mogli zaakceptować lub zmodyfikować po ponownym uruchomieniu systemu.

Resort finansów podkreśla, że w tym czasie nie będzie możliwe ani logowanie do usługi, ani pobieranie dokumentów czy składanie korekt za wcześniejsze lata.

Twój e-PIT także dla przedsiębiorców

Jak zaznacza Ministerstwo Finansów, prace obejmą nie tylko rozliczenia osób fizycznych, ale również przedsiębiorców. Oznacza to, że po 15 lutego 2026 r. również osoby prowadzące działalność gospodarczą znajdą w systemie uzupełnione formularze.

Gdzie dostępna jest usługa Twój e-PIT

Twój e-PIT działa wyłącznie w ramach e-Urzędu Skarbowego (e-US). Z usługi można skorzystać na stronie podatki.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Logowanie możliwe jest także przy użyciu danych podatkowych. System umożliwia szybkie i w pełni zdalne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych.

PTNW - Modzelewski