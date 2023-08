PiS podniesie wiek emerytalny do 67. roku życia? Rzecznik rządu: “Nie ma wyboru”

Darmowe leki trafią do kolejnych osób. Sejm już zdecydował

Sejm przyjął w czwartek uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. Rzecznik rządu był pytany w Polsat News, czy rząd, jeśli taka będzie wola głosujących, np. rozbierze barierę na granicy albo podniesie wiek emerytalny.

"Nie ma wyboru w sytuacji wiążącego referendum, takie decyzje się podejmuje. Natomiast głęboko wierzę w to, że jest to referendum zabezpieczające, bo Polacy są rozsądni i wiedzą, że decyzje, które podjęliśmy, były słuszne" – powiedział Müller. Wynik referendum – jak zaznaczył – jest ważny, jeśli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

"Jedyną możliwością, by osiągnąć taką frekwencję, jeśli chodzi o wiążący charakter referendum, jest dzień wyborów. Inne referenda, poza referendum unijnym, takiej frekwencji nie miały" – wskazał rzecznik.

W referendum padną cztery pytania. Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

