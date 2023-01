PiS podniesie wiek emerytalny? Jasna deklaracja rzecznika partii

Wiek emerytalny w Polsce. Deklaracje ze strony rzecznika rządu

Podczas konferencji prasowej w czwartek 19 stycznia 2023 roku, rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany o kwestie związane z wiekiem emerytalnym. Przypomniał, że w 2015 roku, gdy partia Prawo i Sprawiedliwość szła do wyborów obiecała, że wiek emerytalny zostanie przywrócony do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - tak jak to było przed reformą za czasów koalicji PO-PSL, gdy wiek został podniesiony do 67 lat i ujednolicony dla kobiet i mężczyzn.

"My te przepisy, które wprowadziliśmy zostawiamy, nie ruszamy ich" - podkreślił Piotr Müller.

Wybory. Wiek emerytalny głównym tematem politycznych debat

W związku ze zbliżającymi się wyborami, temat wieku emerytalnego powraca regularnie w wypowiedziach polityków. Przedstawiciele partii rządzącej stale przypominają o reformie sprzed lat. Zapewnienia o nietykalności kwestii wieku emerytalnego padają zarówno ze strony PiS jak i opozycji.

W maju 2012 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której założeniem było stopniowe podnoszenie i zrównywanie wieku emerytalnego, by ostatecznie wynosił on 67 lat dla obu płci.

Przed zmianami kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni – 65. Zgodnie z reformą, od 2013 r. wiek emerytalny miał wzrastać co kwartał o miesiąc – dla mężczyzn miał wynieść 67 lat w 2020 r., a dla kobiet - w 2040 r. - przypomina portal money.pl.

