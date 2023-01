Donald Tusk w fabryce Rafako mówi o Niemcach. “Serce mi krwawi”

Konflikt na linii Rafako - Tauron

Spółka Rafako była wykonawcą nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Była to inwestycja o wartości 6 mld zł. W związku z problemami związanymi z działalnością tego bloku, spółki Tauron i Rafako od wielu miesięcy pozostają w stanie konfliktu. Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań - Rafako w pełni kwestionuje żądania przeciwnej spółki i zapowiada złożenie wniosku o upadłość.

Wizyta Donalda Tusku w siedzibie Rafako w Raciborzu

Siedzibę spółki Rafako w Raciborzu odwiedził lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Niezależnie od tego, kto będzie rządził, to przyszłość polskiej energetyki zależy od takiej firmy jak Rafako. Ci, którzy dziś rządzą, nie mogą zostawić sprawy tylko w relacji Tauron-Rafako, bo w starciu z państwowym molochem szans nie macie. Nie wyobrażam sobie, że działania władzy i wielkiej spółki Skarbu Państwa było zniszczenie innej polskiej firmy. Mam nadzieję, że ze strony Taurona powiedzą, czy chcą pomóc rozwiązać problem, czy chcą dobić Rafako, bo ktoś ma tam jakieś swoje interesy. Ktoś gra, by ugrać coś dla siebie" - powiedział Donald Tusk w siedzibie Rafako, cytowany przez Polsat News.

Lider Platformy Obywatelskiej apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego

Podczas swojej wypowiedzi lider PO zwrócił się również z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego. "Mateuszu Morawiecki, jeśli umiecie zmusić członków zarządu rożnych firm, tak jak potraficie te 45 tys. haraczu wymusić od wiceprezesa Taurona, żeby wpłacać na konto partii rządzącej, to użyjcie tej władzy, by podjęli decyzje, które pomogą uratować Rafako. To jest wasz obowiązek, a nie ściąganie pieniędzy od prezesów i wiceprezesów" - zaapelował Donald Tusk.

Donald Tusk do związkowców. "Władza wam łaski nie robi"

Zwrócił się również do związkowców, podkreślając, że w tej sytuacji władza "nie robi im łaski". "Władza wam łaski nie robi. Nawet jeśli mnie od Niemców wyzywają, to mi naprawdę serce krwawi, że zupełnie za darmo Niemcy tu wejdą ze swoją produkcją" - podsumował lider PO cytowany przez Polsat News.

