Rafako dogada się z Tauronem? Dogrywka w sprawie awarii w elektrowni Jaworzno

Realna groźba bankructwa

Strony mają ustalić termin rozmów, a Tauron na wszelki wypadek przygotowuje pakiet rozwiązań na rzecz wsparcia pracowników, podwykonawców i samorządu raciborskiego w razie problemów Rafako, któremu grozi bankructwo - podaje portal.

W minionym tygodniu Tauron wezwał Rafako do zapłaty kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę 1 312 440 218,91zł. Jak zaznaczyło Rafako, z powodu wezwania w środę (11.01.2022) przez Tauron do zapłaty ponad 1,3 mld zł kar i odszkodowań za usterki bloku 910 MW w Jaworznie, "zaistniał stan niewypłacalności".

Tauron zarzuca Rafako błędy projektowe dotyczą m.in. kluczowych układów technologicznych, ten z kolei odpowiada, że problemy pracy nowego bloku Elektrowni Jaworzno 910 MW wynikają z zastosowania złego paliwa przez Tauron.

Rafako - zdaniem Tauron - nie usunęło ponad 100 zgłoszonych wad, z czego ponad 30 pozostaje nieusuniętych od przeszło dwóch lat. „Rafako odmawia też przyznania się do ewidentnych wad projektowych” - podkreśla spółka.

Co chwila awaria

Jak informował Super Biznes, wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu ub. roku został wyłączony z powodu usterek, naprawianych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem prac, blok miał zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r., co jednak nie doszło do skutku. Po awarii w sierpniu 2022 r. uruchomiono go na miesiąc po czym w październiku, na kilka dni znów został wyłączony z użytku na skutek awarii.

