Największa afera XXI wieku

Do sprzedaży gdańskiej rafinerii Tusk odniósł się w nagraniu zamieszczonym we wtorek 27.12 na Twitterze. Na nagraniu widzimy, jak szef PO pochyla się nad złożonym z klocków LEGO modelem stacji benzynowej. "Niech was nie zmyli ta scenografia, nie będę mówił o prezentach, jakie dałem moim wnukom pod choinkę. Będę mówił w jakimś sensie o prezencie, wielkim prezencie, a tak naprawdę największej aferze XXI wieku w Polsce - o prezencie, jaki rząd PiS podarował Arabii Saudyjskiej.

"Wszyscy pewnie myślicie, jak większość ludzi, że Arabowie robią najlepsze interesy na swoich polach naftowych. Nie - zrobili najlepszy interes na Polsce, przez tych durniów z PiS. Oni sprzedali udziały w Rafinerii w Gdańsku za niewiele ponad miliard złotych - i tyle mają zapłacić Arabowie, którym się to zwróci w niecały rok. Oni za 9-10 miesięcy będą mogli powiedzieć, że ta rafineria de facto jest za darmo, bo kupiliśmy ją z zysków, które mamy z tej rafinerii" – powiedział Tusk.

Największa afera XXI wieku w Polsce. pic.twitter.com/23vxv6lCna— Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2022

Mocna riposta rządu

Do wpisu Tuska odniósł się na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Wszyscy widzieliśmy dokumenty, z których wynika, że Przewodniczący PO Donald Tusk chciał sprzedać nie część Rafinerii, a całą Grupę Lotos, Rosjanom. Teraz oszukuje Polaków, podając nieprawdziwe dane. Panie Tusk polecam układać klocki z wnukami, a nie bawić się w politykę" - podkreślił wicepremier.

Również na Twitterze wypowidział się wiceszef MAP Andrzej Śliwka "Saudowie kupili 30 proc. udziałów, a nie całą rafinerię. (BTW. Był to wymóg narzucony przez KE). Dzięki tej umowie dywersyfikujemy dostawy ropy naftowej do Polski. Z kolei cały Lotos Rosjanom chciał sprzedać najbardziej proputinowski rząd w historii 3 RP, którego premierem był… Tusk" - napisał wiceminister.

Saudowie kupili 30% udziałów, a nie całą rafinerię. (BTW. Był to wymóg narzucony przez KE 🇪🇺) Dzięki tej umowie dywersyfikujemy dostawy ropy naftowej do 🇵🇱. Z kolei cały Lotos rosjanom🇷🇺 chciał sprzedać najbardziej proputinowski rząd w historii 3 RP, którego premierem był… Tusk. pic.twitter.com/FOZd0LFY5P— Andrzej Śliwka (@SliwkaAndrzej) December 27, 2022

