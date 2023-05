PiS rozda pieniądze na wiejskie potańcówki. Nawet 10 tys. zł dofinansowania do imprezy

Pieniądze na wiejską zabawę

Można dostać 10 tys. zł na organizację wiejskiej potańcówki. Pieniądze przyznaje Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. "Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi" - czytamy na zachętę w ogłoszeniu.

Ale do konkretów. Są pieniądze na organizację potańcówek na obszarach wiejskich. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie na poziomie 100 proc. z maksymalną kwotą dofinansowania rzędu 10 tys. zł. Instytut podkreśla, że przy realizacji zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych. Nabór wniosków startuje 22 maja i będzie on trwał do 16 czerwca. Zaś okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.

Kto może dostać pieniądze na potańcówkę

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej), samorządowe instytucje kultury.

Narodowy Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi został powołany z inicjatywy premier Beaty Szydło i Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku.

Sonda Czy interesujesz się muzyką? TAK NIE