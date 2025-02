PIT za 2024 rok. Od 15 lutego (sobota) można rozliczać się ze skarbówką

Podatki za 2024 rok

Rusza sezon na rozliczenia roczne z fiskusem. Już w sobotę 15 lutego można rozliczyć się ze skarbówką. Czas na wypełnienie PIT-u i dostarczenie go do skarbówki będzie do 30 kwietnia. Najłatwiejsze zadanie mają osoby, które nie mają żadnych odliczeń, ulg podatkowych itp. Wystarczy, że skorzystają z usługi Twój e-Pit i nie zrobią nić lub osobiście zatwierdzą formularz wypełniony przez urzędników. Warto zajrzeć do tego gotowego zeznania i sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Co istotne, jeśli będzie niedopłata podatku, to trzeba będzie to uregulować. To ważne, bo brak uregulowania tej kwestii może skutkować wpisem do rejestru dłużników. Odrębne zeznanie PIT musi złożyć osoba, która w 2024 r. osiągnęła dochody z giełdy, sprzedaży mieszkania czy wynajmu. Więcej pracy z PIT-em mają również przedsiębiorcy.

Jaki druk PIT trzeba wybrać w urzędzie? Osoby zatrudnione na etacie lub umowie cywilnoprawnej (np. zlecenie) wypełniają zeznanie PIT-37 na podstawie PIT-11, który dostali od pracodawcy. Przedsiębiorcy wypełniają PIT na podstawie danych z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych lub ewidencji przychodów (ryczałtowcy). Jeśli ktoś na przykład sprzedał mieszkanie, to dodatkowo musi złożyć PIT-39 (rozliczenie mieszkania).

Zwrot podatku

Jeśli ktoś wie, że z łatwością wypełni swój PIT lub wie, że wystarczy tylko, że zaakceptuje formularz w usłudze Twój e-PIT, to może szybko się rozliczyć z fiskusem i jeśli to możliwe, szybko otrzymać zwrot podatku. Fiskus ma na zwrot podatku 45 dni, jeśli podatnik złożył PIT w formie elektronicznej lub 90 dni, jeśli podatnik złożył PIT w formie papierowej.

Autor: