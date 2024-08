Piwo za darmo w Biedronce. Nie zgadniesz, ile butelek dostaniesz gratis

Promocje w Biedronce - jak dostać piwo za darmo?

Powróciła kultowa promocja w Biedronce. W sobotę 17 sierpnia sieć rozdaje aż 10 piw za darmo. Promocja jest przeznaczona dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka. Aby dostać złocisty napój zupełnie za darmo trzeba kupić 20 sztuk piwa w butelce zwrotnej 0,5 l, marki Kasztelan. Rabat o wartości 10 promocyjnych piw zostanie naliczony przy kasie, a my zapłacimy tylko za 10 piw. Limit dzienny to 20 butelek – maks. 10 gratis na kartę Moja Biedronka. To pół skrzynki gratis! Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną, która wynosi 1 zł. Kaucja za skrzynkę piwa to 8 zł. Cena regularna piwa Kasztelan (bez kaucji): 3,29 zł za butelkę.

Biedronka – mega promocje na grilla

Darmowe piwo to nie jedyne promocje na grilla w Biedronce. W promocji 1+1 gratis możemy kupić wszystkie kiełbasy Morliny, limit dzienny - 2 opakowania (maks. 1 gratis) na kartę Moja Biedronka oraz boczek grillowy w marynacie klasycznej w plastrach Czas na Grill, 300 g. Na grillową ucztę przyda się też ketchup. Wszystkie ketchupy Pudliszki, drugi tańszy produkt kupimy 70 proc. taniej. Biedronka nie zapomniała też o przekąskach. Wszystkie przekąski marki Top, trzeci najtańszy produkt kosztuje tylko 1 zł. A przy zakupie trzech dowolnych opakowań chipsów Pringles, za jedno zapłacimy 7,99 zł. W promocji 2+1 gratis mamy z kole wszystkie soki, smoothies i napoje Vital Fresh. Limit dzienny - 6 produktów (maks.2 gratis na kartę Moja Biedronka.

Sklepy Biedronki wydłużają godziny otwarcia

Ponad 3100 sklepów sieci Biedronka w sobotę, 17 sierpnia będzie funkcjonować do przynajmniej godziny 23:30. Dodatkowo - od godziny 20 do 23:30, we wszystkich sklepach Biedronka będą obowiązywać specjalne Rabato-godziny, podczas których pojawią się atrakcyjne promocje na wybrane produkty.

Lista godzin otwarcia sklepów Biedronka dostępna jest na stronie www.biedronka.pl/pl/sklepy.