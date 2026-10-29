Pizza sygnowana przez popularnego influencera Książula stała się sprzedażowym fenomenem w Żabce, zaskakując nawet samą sieć.

Gigantyczny popyt na produkt "Muala" powoduje okresowe braki w sklepach, a produkcja ledwo nadąża za zainteresowaniem.

Producent już zapowiada nowe smaki i warianty, mimo że sukces tej pizzy ma swoje korzenie poza Polską.

Dowiedz się, co kryje się za tym kulinarnym hitem i jakie niespodzianki czekają na fanów w ofercie Żabki!

Jedni zachwalają smak, inni nie kryją rozczarowania, ale jedno widać po wynikach sprzedaży – pizza sygnowana przez Książula przyciągnęła klientów do Żabki. Produkt, który trafił do sklepów 7 października, szybko okazał się znacznie większym sukcesem, niż zakładała sieć.

Za projektem stoi Szymon Nyczke, znany w internecie jako Książulo. Influencer, który zdobył popularność dzięki recenzowaniu jedzenia, tym razem sam firmuje produkt dostępny w jednej z największych sieci sklepów convenience w Polsce. I choć opinie konsumentów są podzielone, zainteresowanie zakupami nie słabnie. Jak poinformował „Puls Biznesu”, skala popytu zaskoczyła nawet samą Żabkę.

Produkcja nie nadąża za popytem, dlatego w części sklepów okresowo brakuje produktu. Udaje nam się sprzedawać więcej sztuk tego produktu, niż się spodziewaliśmy – powiedział dziennikowi Tomasz Blicharski, dyrektor ds. strategii i rozwoju Grupy Żabka.

Oznacza to, że klienci, którzy chcą spróbować pizzy Książula, nie zawsze znajdą ją na sklepowych półkach. Braki mają charakter okresowy i wynikają z dużego zainteresowania, a nie z wycofania produktu.

Pizza Muala z nowymi smakami? Producent zdradza plany

Na opakowaniu pizzy widnieje charakterystyczne hasło „Muala”, którym Książulo określa szczególnie smaczne jedzenie. Teraz marka może doczekać się kolejnych odsłon. Producentem pizzy jest firma Quality Prime. Jej przedstawiciele zapowiadają dalsze prace nad recepturą i rozszerzeniem oferty. W grę wchodzą zarówno nowe dodatki, jak i kolejne warianty smakowe.

Jeśli chodzi o markę Muala, planujemy dalszy rozwój i stałe udoskonalanie produktu. Pracujemy nad jeszcze lepszymi wersjami, myślimy o nowych toppingach i wariantach smakowych – powiedział Portalowi Spożywczemu Marcin Szczutkowski, odpowiedzialny za strategię biznesową w Quality Prime.

Na razie nie podano terminów wprowadzenia nowych smaków. Wiadomo natomiast, że Żabka ma przez 12 miesięcy wyłączność na sprzedaż pizzy Książula, o czym informuje „Puls Biznesu”.

Pizza Książula powstaje poza Polską. Dlaczego?

Choć produkt firmuje polski influencer i można go kupić w polskiej sieci, sama pizza produkowana jest na Słowacji. Powód jest technologiczny. Jak wyjaśnia Quality Prime, dotychczas nie udało się znaleźć w Polsce zakładu, który spełniałby wymagania związane z produkcją. Firma nie rezygnuje jednak z planów przeniesienia jej nad Wisłę. Nie oznacza to, że cały produkt powstaje z zagranicznych surowców. Część składników i materiałów, w tym ser oraz opakowania, pochodzi z Polski.

Żabka stawia na jedzenie. Milion dań podczas jednej promocji

Sukces pizzy Książula wpisuje się w znacznie większą zmianę strategii Żabki. Sieć coraz mocniej rozwija ofertę gastronomiczną, która ma przyciągać klientów szukających szybkiego posiłku, a nie tylko podstawowych zakupów. Skala tego biznesu jest już imponująca. Według „Pulsu Biznesu” podczas cyklicznej czwartkowej promocji Żabka sprzedaje niemal milion dań obiadowych. W części sklepów pojawiły się dodatkowe piece, a sieć rozwija także ekrany umożliwiające samodzielne składanie zamówień. Rosnące znaczenie gastronomii pomaga firmie rekompensować słabszą sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych. Pizza Książula jest więc nie tylko internetowym fenomenem, lecz także przykładem tego, jak współpraca z influencerem może przełożyć się na realne wyniki handlowe.

Na tym ambicje sieci się nie kończą. Żabka ma obecnie ponad 13 tys. placówek w Polsce, a jej długoterminowym celem jest rozwój do 20 tys. sklepów. Tomasz Blicharski, który od 2027 roku ma objąć stanowisko prezesa spółki, zapowiada dalszą ekspansję. Czy pizza Muala na stałe zagości w ofercie i doczeka się nowych smaków? Producent już nad nimi pracuje, a dotychczasowe wyniki pokazują, że zainteresowania klientów nie brakuje.

Laury Biznesu 2026 - Wojciech Balczun