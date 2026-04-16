PKO BP interpretuje nowy wyrok TSUE jako potwierdzenie prawa banków do zwrotu kapitału kredytu po unieważnieniu umowy.

TSUE otwiera furtkę do uwzględniania przedawnionych roszczeń banków, jeśli przemawiają za tym "względy słuszności".

Banki mogą przerywać bieg przedawnienia, wytaczając sprawy o zwrot kapitału lub gdy konsument złoży oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy.

Czy to oznacza koniec niepewności prawnej dla frankowiczów i banków?

Co nowy wyrok TSUE oznacza dla banków? Komentarz PKO BP

Czwartkowy wyrok TSUE w sprawie frankowiczów jest, w ocenie PKO Banku Polskiego, jasnym sygnałem dla rynku. Bank uważa, że Trybunał potwierdził prawo instytucji finansowych do odzyskania kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. W komunikacie PKO BP podkreśla, że orzeczenie ogranicza niepewność prawną, która od lat towarzyszyła sporom frankowym, co jest o tyle istotne, że bank był stroną w jednej z rozpatrywanych spraw.

O co dokładnie chodzi? Trybunał uznał, że unijne prawo dopuszcza, by sąd uwzględnił przedawnione roszczenie banku, jeśli przemawiają za tym „względy słuszności”. Jak to interpretuje PKO BP? W praktyce oznacza to potwierdzenie, że banki mają prawo do odzyskania wypłaconego kapitału. Zdaniem banku, rozstrzygnięcie potwierdza, że system prawny musi opierać się na równowadze i uczciwości wobec obu stron.

Stanowisko banku wspiera opinia adwokata Piotra Haiduka, który reprezentował PKO BP przed Trybunałem. Jak ocenił, wyrok potwierdza, że ochrona konsumenta nie może stać w sprzeczności z zasadą równowagi stron.

— Skoro umowa upada, każda ze stron powinna odzyskać to, co świadczyła. Trybunał wzmacnia tym samym przewidywalność prawa, dopuszczając uwzględnienie roszczeń banków także w szczególnych przypadkach przedawnienia, gdy przemawiają za tym względy słuszności. Takim przypadkiem może być zmiana linii orzeczniczej — zauważył adwokat Piotr Haiduk.

Czy banki odzyskają pieniądze? Kluczowe zapisy orzeczenia TSUE

Wyrok TSUE nie daje bankom automatycznej gwarancji odzyskania pieniędzy, ale wskazuje konkretne ścieżki. Kluczowe jest to, jak mogą zatrzymać bieg przedawnienia swoich roszczeń o zwrot kapitału. Orzeczenie wskazuje na dwa główne sposoby.

Po pierwsze, bank może przerwać bieg przedawnienia, wytaczając konsumentowi sprawę o zwrot kapitału kredytu, nawet zanim sąd ostatecznie stwierdzi nieważność umowy w osobnym postępowaniu. Trybunał uznał, że prawo unijne na to pozwala, ale z jednym zastrzeżeniem. Sąd krajowy musi zadbać, by prawa konsumenta nie zostały naruszone, a ewentualne koszty postępowania nie były dla niego nieproporcjonalnie wysokie.

Drugi sposób to przerwanie biegu przedawnienia w momencie, gdy konsument złoży oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy i zgodzie na nie. Chodzi o sytuację, w której klient potwierdza, że wie o obowiązku zwrotu pieniędzy. Według TSUE, takie uznanie długu nie narusza praw konsumenta, co jest ważną wskazówką dla sądów w kontekście przedawnienia roszczeń banku.

Koniec niepewności prawnej w sprawach frankowych?

Czy to oznacza koniec chaosu prawnego? W ocenie PKO Banku Polskiego, tak. Bank podkreśla, że orzeczenie to „ważny krok w kierunku stabilizacji otoczenia prawnego”. Zdaniem instytucji, Trybunał przypomniał o zasadzie proporcjonalności i słuszności, która powinna obowiązywać obie strony sporu. Ma to być kluczem do większej przewidywalności przyszłych wyroków.

W opinii PKO BP najnowszy wyrok TSUE w sprawie frankowiczów ma przede wszystkim usunąć niepewność co do interpretacji przepisów prawa. Bank podsumowuje to wprost: jeśli umowa jest nieważna, każda ze stron musi oddać to, co otrzymała. Konsument odzyskuje wpłacone raty, a bank ma prawo domagać się zwrotu udostępnionego kapitału.

Choć orzeczenie TSUE nie jest wiążące dla sądów w indywidualnych sprawach, stanowi silną wytyczną interpretacyjną. Daje bankom mocne argumenty w sporach o przedawnienie i wzmacnia ich pozycję w walce o zwrot pieniędzy. Dla frankowiczów to sygnał, że ochrona konsumencka, choć silna, nie jest absolutna i nie może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się jednej ze stron.

