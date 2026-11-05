PKO BP ujawnił wyniki finansowe. Miliardy złotych zysku, a to nie koniec!

PKO BP podał wyniki finansowe. Zysk netto przekroczył 8,2 mld zł

Grupa PKO BP wypracowała po trzech kwartałach 2026 roku ponad 8,2 mld zł zysku netto. To o przeszło 250 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z raportu giełdowego banku.

W czwartek, 5 listopada bank poinformował, że od stycznia do końca września br. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 8 mld 223 mln zł. Rok wcześniej było to 7 mld 967 mln zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc. rok do roku. Zysk brutto za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku osiągnął natomiast 12 mld 931 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku wynosił 10 mld 644 mln zł.

Jak wyjaśnił PKO BP, na poprawę wyniku wpłynęły m.in. odpisy i utrata wartości w wysokości 2 mld 426 mln zł. Było to związane głównie z niższymi kosztami ryzyka prawnego dotyczącego walutowych kredytów hipotecznych. Bank zwrócił również uwagę na wzrost obciążenia podatkiem dochodowym o 2 mld 32 mln zł. Wynikał on między innymi z podwyższenia stawki CIT dla banków do 30 proc.

Jak zmieniły się najważniejsze wskaźniki finansowe banku?

W raporcie przedstawiono także podstawowe wskaźniki finansowe Grupy za dziewięć miesięcy 2026 roku. Rentowność kapitału (ROE) wyniosła 19,1 proc., wobec 19,6 proc. przed rokiem. Z kolei sprawozdawcza marża odsetkowa spadła o 0,44 punktu procentowego rok do roku, osiągając 4,43 proc.

PKO BP podał ponadto, że wskaźnik C/I, określający stosunek kosztów działalności do przychodów, wzrósł z 29,9 proc. do 31,7 proc. Było to efektem szybszego wzrostu kosztów działania niż wyniku na działalności biznesowej. Jednocześnie koszt ryzyka kredytowego zmniejszył się z 0,34 proc. do 0,27 proc., głównie za sprawą spadku wskaźnika kredytów gospodarczych.

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął 17,18 proc., natomiast współczynnik kapitału Tier 1, czyli kapitału własnego najwyższej jakości, wyniósł 15,28 proc. Bank zaznaczył, że oba wskaźniki przekraczały wymagane poziomy regulacyjne.

Aktywa PKO BP zbliżają się do 620 mld zł

Według danych na 30 września 2026 roku suma aktywów Grupy PKO BP wyniosła niemal 620 mld zł. Oznacza to wzrost o 37 mld zł od początku roku. W prezentacji dołączonej do raportu bank przekazał również, że po trzecim kwartale obsługiwał 12,7 mln klientów.

PKO BP jest największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji tej instytucji.