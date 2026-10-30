Więcej polskich firm w wielkich inwestycjach. Gra toczy się o miliardy złotych

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-10-30 13:01

Nawet 30 mld zł dodatkowych dochodów państwa i wzrost PKB o 3,6 proc. – takie efekty może przynieść zwiększenie udziału polskich firm w gospodarce. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekonuje, że stawką jest nie tylko większa liczba krajowych przedsiębiorstw przy wielkich inwestycjach, ale także konkretne pieniądze dla całego kraju. Powołuje się przy tym na wyliczenia analityków PKO BP.

Minister Wojciech Balczun w ciemnych okularach i garniturze. O wsparciu dla polskich firm przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: ART SERVICE / Super Express

Polskie firmy mają dostać większą szansę

O idei local content minister Wojciech Balczun mówił podczas piątkowej uroczystości otwarcia terminala T5 w Porcie Gdańsk. To właśnie takie inwestycje mają być przykładem większego udziału krajowych przedsiębiorstw w realizowanych projektach.

Czym jest local content? Chodzi o to, by przy dużych inwestycjach i zamówieniach większą rolę odgrywały polskie firmy, dostawcy i podwykonawcy. Dzięki temu większa część pieniędzy wydawanych na rozwój infrastruktury i gospodarki pozostawałaby w kraju.

Jesteśmy dzisiaj w miejscu, które jest symbolem realizacji w praktyce idei local content – powiedział Balczun.

30 miliardów złotych dla państwa?

Minister przytoczył również prognozy analityków PKO BP. Według tych wyliczeń zwiększenie udziału local content o 10 proc. może przełożyć się na wzrost polskiego PKB o 3,6 proc. i dodatkowe 30 mld zł dochodów państwa.

To jest bardzo namacalne, jak local content wpływa na naszą gospodarkę – podkreślił szef MAP.

To jednak prognoza przedstawiona przez ministra na podstawie analiz banku, a nie gwarantowany efekt. Jej realizacja zależy między innymi od tego, jak duży będzie udział polskich przedsiębiorstw w inwestycjach i zamówieniach.

Rząd buduje system liczenia „polskości” firm

Balczun przekazał, że od ubiegłego roku w projekcie local content wykonano wiele prac. Przygotowano definicję i zasady określania krajowego udziału przedsiębiorstw w gospodarce. Do działań zaangażowano między innymi Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych.

Chodzi o to, by można było nie tylko deklarować wspieranie polskich firm, ale także mierzyć ich rzeczywisty udział w gospodarce. Według ministra ma to pomóc w zwiększaniu korzyści, jakie krajowe przedsiębiorstwa czerpią z dużych inwestycji.

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