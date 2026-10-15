Padła zapowiedź nowego rządowego programu wsparcia dla polskich firm.

Kluczowa rola koncepcji "local content" w wielkich projektach, jak energetyka.

Powołano specjalny zespół do stworzenia instrumentów finansowych, np. gwarancji.

Konkretny przykład: Totalizator Sportowy uruchamia drugie kasyno online w 100% polskiej technologii.

Rząd stawia na "local content"

Polskie firmy mają mieć większe szanse na udział w największych i najbardziej strategicznych inwestycjach w kraju. Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział, że rząd zamierza mocno promować ideę „local content”. Mówiąc prościej, chodzi o to, żeby przy gigantycznych projektach, takich jak budowa farm wiatrowych na Bałtyku czy elektrowni atomowej, jak najwięcej pracy i zleceń trafiało do przedsiębiorstw z polskim kapitałem.

Local content stał się immanentną częścią naszego gospodarczego świata. Wszyscy o tym mówimy, wszyscy mamy w tej chwili świadomość, że jest to fundament i jeden z „driverów” polskiej gospodarki – mówił minister Wojciech Balczun.

Szef Ministerstwa Aktywów Państwowych podkreślił, że celem jest wzmocnienie krajowej gospodarki, a koncepcja "local content" ma być motorem napędowym dla polskich firm, zwłaszcza w kontekście kluczowych projektów. Nie chodzi tu jednak o państwowy protekcjonizm, a o stworzenie realnych szans dla biznesu, który ma potencjał, by realizować skomplikowane zadania, ale często napotyka na bariery.

Jakie wsparcie dostaną polskie przedsiębiorstwa?

Najważniejszą informacją, jaką przekazał minister Balczun, jest powołanie specjalnego zespołu. Jego zadaniem będzie opracowanie instrumentów finansowych, które realnie pomogą polskim firmom w rywalizacji o największe kontrakty. To odpowiedź na problem, z którym przedsiębiorcy zmagają się od lat.

Bardzo często barierą wejścia w te duże projekty są kwestie gwarancji. Wiemy, że musimy stwarzać maksymalnie szeroką przestrzeń do tego, żeby polskie firmy czy firmy krajowe mogły w takich przetargach wziąć udział – poinformował szef MAP.

Oznacza to, że rząd chce pomóc firmom w uzyskaniu niezbędnych gwarancji finansowych, które są wymagane przy przetargach na wielomiliardowe inwestycje. Dziś dla wielu mniejszych, a nawet średnich polskich podmiotów, jest to bariera nie do przejścia. Nowe rozwiązania mają to zmienić. Działaniom tym towarzyszyć będzie szeroka kampania informacyjna, w tym specjalna strona internetowa, webinaria i konferencje, które mają przybliżyć ideę „local content” i pokazać przedsiębiorcom, jak mogą z niej skorzystać.

Totalizator Sportowy daje przykład

Przedstawiciele rządu i spółek Skarbu Państwa pokazują, że idea „local content” już działa w praktyce. Doskonałym tego przykładem jest Totalizator Sportowy. Podczas tego samego forum w Sopocie prezes spółki Beata Stelmach ogłosiła rynkową nowość, która w całości powstała dzięki pracy polskich specjalistów.

Właśnie dzisiaj, czekaliśmy z tą informacją do EFNI, uruchomiliśmy na własnej platformie (...) drugie kasyno (internetowe), które jest w 100 proc. local content – powiedziała prezes Beata Stelmach.

To oznacza, że poza popularnym Total Casino, państwowa spółka uruchomiła drugi serwis hazardowy online, który od początku do końca został zaprojektowany i wdrożony przez polskich deweloperów. Jest to namacalny dowód na to, że polskie firmy i polscy specjaliści mają kompetencje do tworzenia zaawansowanych technologicznie produktów, które mogą z powodzeniem konkurować na rynku. To właśnie takie inicjatywy rząd deklaruje promować i wspierać w ramach nowej strategii gospodarczej.

Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach