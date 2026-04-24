Nocna przerwa w banku

Nie mamy dobrych wieści dla osób planujących transakcje finansowe w najbliższy weekend. Utrudnień w dostępie do usług bankowych mogą spodziewać się klienci banku PKO BP. Ze względu na niedogodność przedstawiciele największego banku w Polsce radzą, by wcześniej wypłacić gotówkę.

W nocy z soboty na niedzielę ruszają prace techniczne. W godzinach od 00.15 do 05.00 dostęp do bankowości może być mocno ograniczony.

Problemy mogą dotyczyć: serwisu iPKO, iPKO biznes i aplikacji mobilnej IKO.W tym czasie zarówno logowanie, przelewy, jak i sprawdzanie konta mogą być utrudnione albo wręcz niemożliwe.

Jest też dobra wiadomość

Spokojnie, nie wszystko będzie niedostępne. Bank zapewnia, że płatności kartą będą działać normalnie. Będzie można zapłacić w sklepie, czy na stacji benzynowej, ale przelewu w środku nocy możesz już nie zrobić. Bank ostrzega: zrób to wcześniej.

PKO BP radzi jasno: jeśli planujesz ważne przelewy albo zakupy online, załatw to przed północą. Bo jeśli trafisz na przerwę, możesz zostać zablokowany bez dostępu do pieniędzy na koncie.

Nowości w aplikacji – łatwiej ogarnąć wydatki

Przy okazji bank informuje swoich klientów, że wprowadził zmiany w historii transakcji. Teraz w iPKO i IKO w jednym miejscu zobaczysz: wykonane płatności i blokady środków (oznaczone kłódką). Dzięki temu klienci będą mogli łatwiej kontrolować, co faktycznie zeszło z konta, a co jeszcze „wisi” jeśli chodzi o transakcje.

Informacja o pracach technicznych w banku lotem błyskawicy pojawiła się w mediach społecznościowych. Internauci ostrzegają siebie nawzajem. Kilka godzin przerwy może nie brzmi groźnie, ale jeśli akurat wtedy będziesz potrzebować dostępu do pieniędzy to może być problem.

