PKO BP wyłącza bankowość. W tych godzinach nie zrobisz przelewu

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-04-24 8:53

Masz konto w PKO Bank Polski? Lepiej przeczytaj to uważnie. Bank właśnie wydał pilny komunikat. W weekend czekają nas utrudnienia.

Niebieski szyld z logo i napisem PKO Bank Polski na tle budynku. Poniżej okno z reklamą Rata jak marzenie i parą. Zdjęcie ilustruje artykuł o przerwie technicznej w PKO BP, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Niebieski szyld z logo i napisem "PKO Bank Polski" na tle budynku. Poniżej okno z reklamą "Rata jak marzenie" i parą. Zdjęcie ilustruje artykuł o przerwie technicznej w PKO BP, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Nocna przerwa w banku

Nie mamy dobrych wieści dla osób planujących transakcje finansowe w najbliższy weekend. Utrudnień w dostępie do usług bankowych mogą spodziewać się klienci banku PKO BP. Ze względu na niedogodność  przedstawiciele największego banku w Polsce radzą, by wcześniej wypłacić gotówkę.

W nocy z soboty na niedzielę ruszają prace techniczne. W godzinach od 00.15 do 05.00 dostęp do bankowości może być mocno ograniczony.

Problemy mogą dotyczyć: serwisu iPKOiPKO biznes i aplikacji mobilnej IKO.W tym czasie zarówno logowanie, przelewy, jak i sprawdzanie konta mogą być utrudnione albo wręcz niemożliwe.

Jest też dobra wiadomość

Spokojnie, nie wszystko będzie niedostępne. Bank zapewnia, że płatności kartą będą działać normalnie. Będzie można zapłacić w sklepie, czy na stacji benzynowej, ale przelewu w środku nocy możesz już nie zrobić. Bank ostrzega: zrób to wcześniej.

PKO BP radzi jasno: jeśli planujesz ważne przelewy albo zakupy online, załatw to przed północą. Bo jeśli trafisz na przerwę, możesz zostać zablokowany bez dostępu do pieniędzy na koncie.

Nowości w aplikacji – łatwiej ogarnąć wydatki

Przy okazji bank informuje swoich klientów, że wprowadził zmiany w historii transakcji. Teraz w iPKO i IKO w jednym miejscu zobaczysz: wykonane płatności i blokady środków (oznaczone kłódką). Dzięki temu klienci będą mogli łatwiej kontrolować, co faktycznie zeszło z konta, a co jeszcze „wisi” jeśli chodzi o transakcje.

Informacja o pracach technicznych w banku lotem błyskawicy pojawiła się w mediach społecznościowych. Internauci ostrzegają siebie nawzajem. Kilka godzin przerwy może nie brzmi groźnie, ale jeśli akurat wtedy będziesz potrzebować dostępu do pieniędzy to może być problem.

BANK
PKO BP
KONTO BANKOWE
KONTO