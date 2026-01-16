PKP Cargo sprzedało spółkę Cargotor za 28,8 mln zł PKP PLK, co stanowi kluczowy element planu restrukturyzacyjnego grupy.

Transakcja dotyczyła sprzedaży 100% udziałów w Cargotor, firmie zarządzającej infrastrukturą kolejową, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód, w tym UOKiK.

Sprzedaż Cargotor jest częścią szerszych działań restrukturyzacyjnych PKP Cargo, które obejmują również zwolnienia grupowe i dążenie do optymalizacji struktury.

Ile kosztowała sprzedaż Cargotor i dlaczego do niej doszło?

PKP Cargo, największy polski przewoźnik towarowy, sfinalizowało umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK). Na jej mocy państwowy zarządca infrastruktury przejął 100 proc. udziałów w spółce Cargotor. Jak poinformowano w raporcie giełdowym, cena transakcji wyniosła 28,8 mln zł i została ustalona w oparciu o ofertę PKP PLK oraz wyceny przygotowane przez obie strony.

Sprzedaż Cargotor, spółki powołanej w 2013 r. do zarządzania bocznicami i infrastrukturą kolejową, jest bezpośrednią konsekwencją głębokich problemów finansowych przewoźnika. Jak podkreślono w komunikacie, zbycie udziałów zostało przewidziane w Planie Restrukturyzacyjnym PKP Cargo i stanowi element działań "zmierzających do optymalizacji oraz uproszczenia struktury Grupy PKP Cargo". Finalizacja umowy była możliwa po uzyskaniu zgody sędziego-komisarza oraz pozytywnej decyzji prezesa UOKiK.

PKP Cargo w restrukturyzacji. Gigant walczy o przetrwanie

Sprzedaż Cargotoru to nie odosobniona decyzja, a jeden z kluczowych elementów szeroko zakrojonego i bolesnego programu ratunkowego. Spółka od miesięcy podejmuje desperackie kroki, by uniknąć finansowej katastrofy. Punktem kulminacyjnym było otwarcie przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego w lipcu 2024 roku, co oficjalnie potwierdziło głęboki kryzys przewoźnika.

Najbardziej dotkliwym społecznie aspektem zmian są masowe zwolnienia grupowe. Oficjalnie rozpoczęta w lipcu 2024 r. PKP Cargo restrukturyzacja to proces, który pociąga za sobą nie tylko zmiany w strukturze grupy, ale również drastyczne cięcia zatrudnienia. Już w 2023 roku zarząd zdecydował o zwolnieniu 3665 pracowników. To jednak nie koniec – w czerwcu tego roku ogłoszono kolejną falę redukcji. Według planów, w 2025 roku pracę ma stracić do 1041 osób, a w 2026 roku – kolejnych 1388. Działania te pokazują skalę problemów, z jakimi mierzy się kolejowy gigant.

Problemy finansowe i miliardowy pozew. Co jeszcze ciąży na spółce?

Kondycja finansowa PKP Cargo od dawna budzi niepokój. Choć w trzecim kwartale 2023 roku spółka wykazała symboliczny zysk na poziomie 7,5 mln zł, to inne wskaźniki pokazują zaciskanie pasa. W ciągu dziewięciu miesięcy 2023 r. wydatki na inwestycje spadły aż o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, co świadczy o zamrożeniu rozwoju.

Dodatkowym obciążeniem jest historyczny spór z państwem. Pod koniec 2023 roku PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na astronomiczną kwotę 1,522 mld zł. Spółka żąda odszkodowania za straty poniesione w wyniku wykonania tzw. decyzji węglowej premiera z lipca 2022 r., która nakazała jej priorytetowy transport węgla. Według zarządu, realizacja tego polecenia zmusiła przewoźnika do porzucenia rentownych, komercyjnych zleceń i naraziła go na ogromne szkody finansowe, które do dziś odbijają się na jego sytuacji.

