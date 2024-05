i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express; Shutterstock

PKP Cargo

Kolej wysyła pracowników "nieświadczenie pracy". Nie dostaną pensji

Jak informuje PAP, PKP Cargo rozesłało do pracowników informację "o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy, na 12 miesięcy". Przez ten czas takie osoby będą miały prawo do: świadczenia socjalnego w wysokości 60 proc. miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.