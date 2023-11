Dzień Kolejarza. Ile zarabia się na kolei w Polsce?

Dzień Kolejarza. Pensja pracownika kolei w Polsce

25 listopada jest Dzień Kolejarza. Z tej okazji oczywiście wszystkim pracownikom kolei składamy najlepsze życzenia. Bierzemy też pod lupę ich zarobki. Ile zarabia się na kolei w Polsce? Mediana zarobków na kolei wynosi 4490 zł brutto. Ponad 25% zarabia kwotę 5290 zł brutto, ale jest również grupa pracowników, która otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3740 zł brutto. Portal wynagrodzenia.pl podaje, że konduktorzy mogą zarobić od 2700 do ponad 4000 zł brutto. Dostają również dodatki, czyli prowizje od wypisanych w pociągu biletów. Natomiast zarobki maszynistów lokomotyw wahają się od ok. 6300 zł do 9400 zł, mediana wynosi 7700 zł. Wysokość zarobków pracowników kolei zależy od wielu czynników takich jak np. doświadczenie zawodowe, staż pracy, wykształcenie, ale i wielkość przewoźnika, dla którego wykonywana jest praca. Do wykonywania wielu ważnych zawodów kolejowych nie jest potrzebne wyższe wykształcenie, ale niezbędne są profesjonalne kursy i szkolenia. Praca na kolei jest bardzo wymagająca. Pociągi jeżdżą całą dobę, zatem praca na wielu stanowiskach wiąże się z nieregularnością i pracą zmianową.

Pieniądze to nie wszystko Adam Gomoła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.