PKP Intercity dostało miliardy z KPO. Kupią za nie nowe pociągi

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-02-10 16:32

PKP Intercity szykuje duże inwestycje dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W ramach unijnych funduszy do polskiego przewoźnika trafiło już 1,48 mld zł, które trafią na modernizację starego taboru i zakup nowych pociągów.

Nowoczesny pociąg PKP Intercity w barwach biało-niebieskich na zaśnieżonym peronie. Pociąg Stadler Flirt ED160-021a symbolizuje inwestycje w tabor dzięki KPO, o których można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: Monika Smolik Nowoczesny pociąg PKP Intercity w barwach biało-niebieskich na zaśnieżonym peronie. Pociąg Stadler Flirt ED160-021a symbolizuje inwestycje w tabor dzięki KPO, o których można przeczytać na Super Biznes.
  • PKP Intercity otrzymało ponad 1,48 mld zł z KPO na modernizację i zakup taboru.
  • Odebrano już 191 zmodernizowanych wagonów i 56 nowych lokomotyw.
  • Inwestycje realizowane są w polskich fabrykach, wspierając krajową gospodarkę.
  • Dzięki KPO pasażerowie mogą liczyć na wyższy komfort podróży i lepszą jakość usług.

Miliardy na nowoczesne pociągi z KPO

PKP Intercity, największy międzyregionalny operator kolejowy w Polsce, zyskał potężne wsparcie finansowe w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jak poinformował przewoźnik, do tej pory na jego konto wpłynęło już ponad 1,48 mld zł. Te środki zostaną przeznaczone na ambitny program modernizacji taboru i zakupu nowoczesnych lokomotyw, co ma znacząco wpłynąć na komfort i jakość podróży dla pasażerów w całym kraju.

W ramach programu inwestycyjnego, który jest współfinansowany z KPO, PKP Intercity planuje zakup 56 nowoczesnych lokomotyw oraz modernizację 248 wagonów pasażerskich. Nowy i zmodernizowany tabor ma być wykorzystywany przede wszystkim w połączeniach dalekobieżnych, co pozwoli na szybsze i wygodniejsze przemieszczanie się między dużymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi.

Spółka złożyła dotychczas pięć wniosków o płatność z KPO na łączną kwotę ponad 1,8 mld zł. Jak dotąd, na konto przewoźnika wpłynęło już ponad 1,48 mld zł, co stanowi ponad 68% przyznanego wsparcia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Intercity, do początku lutego 2026 roku odebrano już 191 zmodernizowanych wagonów oraz wszystkie 56 nowych lokomotyw elektrycznych EU160, które są objęte projektem. Nowy i unowocześniony tabor jest stopniowo wprowadzany do obsługi połączeń dalekobieżnych, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie komfortu podróży pasażerów w całym kraju.

Zamówienia z KPO będą realizowany w polskich fabrykach

Co istotne, wszystkie zamówienia finansowane z KPO są realizowane w polskich fabrykach. Modernizacją wagonów zajmują się m.in. FPS Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu, Pesa Bydgoszcz, Pesa Mińsk Mazowiecki oraz PKP Intercity Remtrak. Z kolei lokomotywy dostarcza Newag z Nowego Sącza. To pokazuje, że inwestycje w PKP Intercity mają również pozytywny wpływ na rozwój krajowej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

Polski KPO to kompleksowy program, który składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Nasz kraj ma otrzymać z tego programu łącznie ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek. Środki te mają być przeznaczone na wsparcie rozwoju gospodarki, transformację energetyczną, cyfryzację oraz poprawę jakości życia obywateli.

PKP Intercity – Twój komfortowy przewoźnik

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy w Polsce, który łączy duże miasta i popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów:

  • Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) – połączenia ekonomiczne,
  • Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) – połączenia ekspresowe.

Dzięki inwestycjom z KPO, PKP Intercity ma szansę stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym przewoźnikiem, oferującym pasażerom wysoki standard podróży i nowoczesne rozwiązania.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

W wakacje 2026 roku, wrócą pociągi do Chorwacji! PKP Intercity zdradziło termin
PKP Intercity jak Formuła 1! Rekordowe czasy przejazdów i nowy rozkład jazdy
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PKP INTERCITY