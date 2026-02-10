PKP Intercity otrzymało ponad 1,48 mld zł z KPO na modernizację i zakup taboru.

Odebrano już 191 zmodernizowanych wagonów i 56 nowych lokomotyw.

Inwestycje realizowane są w polskich fabrykach, wspierając krajową gospodarkę.

Dzięki KPO pasażerowie mogą liczyć na wyższy komfort podróży i lepszą jakość usług.

Miliardy na nowoczesne pociągi z KPO

PKP Intercity, największy międzyregionalny operator kolejowy w Polsce, zyskał potężne wsparcie finansowe w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jak poinformował przewoźnik, do tej pory na jego konto wpłynęło już ponad 1,48 mld zł. Te środki zostaną przeznaczone na ambitny program modernizacji taboru i zakupu nowoczesnych lokomotyw, co ma znacząco wpłynąć na komfort i jakość podróży dla pasażerów w całym kraju.

W ramach programu inwestycyjnego, który jest współfinansowany z KPO, PKP Intercity planuje zakup 56 nowoczesnych lokomotyw oraz modernizację 248 wagonów pasażerskich. Nowy i zmodernizowany tabor ma być wykorzystywany przede wszystkim w połączeniach dalekobieżnych, co pozwoli na szybsze i wygodniejsze przemieszczanie się między dużymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi.

Spółka złożyła dotychczas pięć wniosków o płatność z KPO na łączną kwotę ponad 1,8 mld zł. Jak dotąd, na konto przewoźnika wpłynęło już ponad 1,48 mld zł, co stanowi ponad 68% przyznanego wsparcia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Intercity, do początku lutego 2026 roku odebrano już 191 zmodernizowanych wagonów oraz wszystkie 56 nowych lokomotyw elektrycznych EU160, które są objęte projektem. Nowy i unowocześniony tabor jest stopniowo wprowadzany do obsługi połączeń dalekobieżnych, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie komfortu podróży pasażerów w całym kraju.

Zamówienia z KPO będą realizowany w polskich fabrykach

Co istotne, wszystkie zamówienia finansowane z KPO są realizowane w polskich fabrykach. Modernizacją wagonów zajmują się m.in. FPS Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu, Pesa Bydgoszcz, Pesa Mińsk Mazowiecki oraz PKP Intercity Remtrak. Z kolei lokomotywy dostarcza Newag z Nowego Sącza. To pokazuje, że inwestycje w PKP Intercity mają również pozytywny wpływ na rozwój krajowej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

Polski KPO to kompleksowy program, który składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Nasz kraj ma otrzymać z tego programu łącznie ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek. Środki te mają być przeznaczone na wsparcie rozwoju gospodarki, transformację energetyczną, cyfryzację oraz poprawę jakości życia obywateli.

PKP Intercity – Twój komfortowy przewoźnik

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy w Polsce, który łączy duże miasta i popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów:

Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) – połączenia ekonomiczne,

Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) – połączenia ekspresowe.

Dzięki inwestycjom z KPO, PKP Intercity ma szansę stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym przewoźnikiem, oferującym pasażerom wysoki standard podróży i nowoczesne rozwiązania.

PKP Intercity jak Formuła 1! Rekordowe czasy przejazdów i nowy rozkład jazdy