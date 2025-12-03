PKP Intercity planuje zakup 26 szybkich pociągów, zdolnych do osiągania prędkości 320 km/h, które obsłużą system Kolei Dużych Prędkości (KDP) znany jako „Y”.

System KDP połączy Warszawę (przez CPK) z Wrocławiem i Poznaniem, znacząco skracając czas podróży między tymi miastami.

Od grudnia 2027 roku Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) ma umożliwić jazdę z prędkością 250 km/h, co skróci podróż z Warszawy do Krakowa do niecałych dwóch godzin.

Wzrost prędkości na CMK będzie możliwy dzięki cyfrowej łączności GSM-R i wdrożeniu systemu bezpieczeństwa ETCS poziomu 2.

PKP Intercity szykuje się do rewolucyjnej zmiany na polskiej kolei. Spółka planuje w grudniu ogłosić postępowanie na dostawę 26 szybkich pociągów, które obsłużą system Kolei Dużych Prędkości (KDP). Jak poinformował wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 320 km/h.

PKP Intercity w grudniu ogłosi dialog konkurencyjny na szybkie pociągi. Rada nadzorcza już podjęła decyzję - powiedział Malepszak.Koleje Dużych Prędkości – "Y" dla Polski. System KDP, znany również jako „Y”, ma połączyć Warszawę przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK) z Wrocławiem i Poznaniem przez Sieradz. Inwestycja ta ma na celu skrócenie czasu podróży między tymi kluczowymi miastami w Polsce.

Piotr Malepszak wyjaśnił, że wprowadzenie pociągów osiągających prędkość 320 km/h jest kluczowe dla efektywności systemu KDP. Niższa prędkość maksymalna, np. 250 km/h, nie przyniosłaby tak znaczącego skrócenia czasu przejazdu.

PKP Intercity – lider na polskim rynku

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, zapewniający połączenia między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju i za granicą. W ubiegłym roku pociągi PKP Intercity przewiozły aż 78,5 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 15 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i aż 33 proc. w stosunku do roku 2022.

Firma oferuje podróże w czterech kategoriach pociągów:

Twoje Linie Kolejowe (TLK),

InterCity (IC) - połączenia ekonomiczne,

Express InterCity (EIC),

Express InterCity Premium (EIP) (obsługiwane przez Pendolino) - połączenia ekspresowe

PKP Intercity szacuje, że w tym roku liczba przewiezionych pasażerów wzrośnie do 88 mln, a w 2030 roku osiągnie poziom 110 mln.

Wiceminister Piotr Malepszak poinformował również, że pociągi będą mogły kursować po Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) z prędkością 250 km/h od grudnia 2027 roku. Ma to znacząco skrócić czas przejazdu między Warszawą a Krakowem do niecałych dwóch godzin.

- Staramy się, żeby grudzień 2027 roku był tym momentem, kiedy wdrożymy wyższą prędkość tę docelową na Centralnej Magistrali Kolejowej - powiedział Malepszak, odpowiadając na pytanie o termin wprowadzenia prędkości 250 km/h na CMK.

Kluczowym elementem umożliwiającym zwiększenie prędkości jest montaż cyfrowej łączności GSM-R, która pozwala na wdrożenie systemu bezpieczeństwa ETCS poziomu 2. - To jest warunek konieczny, żeby na Centralnej Magistrali Kolejowej podnieść prędkość, która dzisiaj praktycznie na całej trasie jest obniżona do 160 km/h - stwierdził Malepszak. Podniesienie prędkości na CMK pozwoli skrócić czas przejazdu między Warszawą Centralną a Krakowem Głównym do 1 godz. 52 min. Obecnie pociągi Pendolino pokonują tę trasę w około pół godziny dłużej. Przebudowę CMK realizują PKP Polskie Linie Kolejowe.

Centralna Magistrala Kolejowa – kręgosłup polskiej kolei

Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego.

PKP PLK to spółka Skarbu Państwa, która zarządza państwową siecią linii kolejowych w Polsce. Odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów, układanie rozkładów jazdy dla przewoźników pasażerskich i towarowych, a także za utrzymanie infrastruktury kolejowej. Na koniec ubiegłego roku spółka zarządzała prawie 19 tys. km linii kolejowych.

