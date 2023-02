i Autor: Piotr Stańczak

Usterki na kolei

PKP wydało nową aplikację! Zgłosisz w niej usterkę

Zauważyłeś usterkę na kolei? Możesz natychmiast to zgłosić. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomiły specjalną aplikację do szybkiego zgłaszania usterek na stacjach i przystankach. To dodatkowa informacja dla zarządcy infrastruktury i tym samym możliwość szybszej reakcji na zaistniałe nieprawidłowości. Aplikacja jest bezpłatna i działa na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.