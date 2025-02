i Autor: Shutterstock

Zarobki w Polsce

Płaca minimalna w Polsce będzie wyższa. Zmiana ważnych przepisów

Od 1 stycznia 2025 roku najniższa krajowa wynosi 4666 zł brutto. Jednak już od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma być traktowane jako wynagrodzenie zasadnicze. To oznacza, że pracodawcy nie będą mogli wliczać do minimalnej płacy np. premii. Co ważne, w 20206 roku minimalna płaca ma przekroczyć pulę 5 tys. zł.