W obliczu naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, polski rząd rekomenduje przygotowanie plecaka ewakuacyjnego z wyposażeniem na kilka dni, zawierającego m.in. dokumenty, żywność, wodę, apteczkę i radio.

Rządowa lista zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości plecaka, w tym cyfrowe kopie dokumentów, gotówkę w małych nominałach, narzędzia wielofunkcyjne, butelkę filtrującą wodę, maski ochronne i kompleksową apteczkę.

Gotowe plecaki ewakuacyjne są dostępne w szerokim przedziale cenowym (od 100 zł do ponad 3000 zł), przy czym droższe warianty oferują kompleksowe wyposażenie, takie jak namiot, śpiwór i racje żywnościowe.

Można również zakupić tańsze zestawy survivalowe, jednak nie zawierają one wszystkich elementów rekomendowanych przez rząd, co podkreśla znaczenie samodzielnego skompletowania plecaka według oficjalnych wytycznych.

Sytuacja militarna jest niepokojąca. W środę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Statki powietrzne spadły na polskie miejscowości, niekiedy dokonując znacznych zniszczeń. W takiej sytuacji realnego zagrożenia warto przygotować się na ewentualną nagłą ewakuację. Już od jakiegoś czasu polski rząd rekomenduje przygotowanie specjalnego plecaka ewakuacyjnego. Według rządowego poradnika plecak ewakuacyjny powinien być wyposażony w przedmioty umożliwiające przetrwanie przez kilka pierwszych dni. Oto szczegółowa lista: Dokumenty i środki finansowe, dowód tożsamości, akty urodzenia, akty własności mieszkania, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie oraz zaświadczenia o dochodach, pendrive z cyfrowymi kopiami dokumentów, gotówka w małych nominałach – przydatna do zakupu jedzenia lub paliwa, radio na baterie oraz zapasowe baterie, latarkę z dodatkowymi bateriami, kompas, mapę lokalną, GPS, narzędzia wielofunkcyjne - takie jak kombinerki, nóż czy łom, gwizdek do sygnalizowania, zapalniczkę lub zapałki, otwieracz do puszek, notes i ołówek, żywność i wodę, posiłki na dwa dni (konserwy, batony energetyczne, suchy prowiant), butelkę filtrująca wodę z nowym filtrem, ubranie na zmianę, kurtkę przeciwdeszczową, śpiwór, maski ochronne na drogi oddechowe, apteczkę pierwszej pomocy ( zawierającą leki przeciwbólowe, środki przeciwbiegunkowe, elektrolity, opatrunki, bandaże, plastry, folię NRC, termometr, pęsetę), mydło, żel do dezynfekcji, worki na śmieci, sznurki i taśmy izolacyjne, ładowarkę samochodową, powerbanki, zapasowy telefon.

Plecak ucieczkowy za kilka tysięcy złotych

Każdy może taki plecak wyposażyć samodzielnie, ale można też kupić gotowy wyposażony plecak. Cena zależy od jego jakości i zawartości. Ceny w sklepach stacjonarnych i internetowych zaczynają się od około 100 zł. W tańszych wariantach brakuje wielu elementów rekomendowanych przez rząd. Ale dostępne są też plecaki ewakuacyjne za blisko 2 tys. zł. Sprzedawcy takich plecaków zapewniają, że mają one kompleksowe wyposażenie. "Plecak zawiera wszystko, co niezbędne do przetrwania w sytuacjach kryzysowych, w tym namiot, ciepły śpiwór, racje żywnościowe na 48-72 godziny, telefon komórkowy z radiem FM oraz markowy filtr do wody" - czytamy w jednym z opisów. Taki zestaw składa się namiotu, śpiwora i kilku modułów: medycznego, bezpieczeństwa, modułu do przygotowywania posiłków, modułu komfortu, moduł higienicznego.

Można też kupić wyposażony plecak ucieczkowy za co najmniej 3 tys. zł. Sprzedawcy zapewniają, że to produkt premium wyposażony w produkty premium. Taki plecak ma ponad 100 elementów wyposażenia. I sądząc po komentarzach, chętnych na takie plecaki nie brakuje.

W sprzedaży dostępne są też specjalne zestawy survivalowe. Można je kupić już za mniej niż 100 zł.

