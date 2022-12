Po wybuchu w Przewodowie rośnie zainteresowanie bunkrami przydomowymi. Ile to kosztuje?

Powinniśmy wzorować się na Szwajcarach

Wiemy, że w Polsce w trakcie zimnej wojny mieliśmy w miarę dobrze wyposażone schrony, szkoły budowane były tak, aby w razie potrzeby można było szybko je zaaranżować na sale operacyjne, a autokary miały specjalne miejsca do przewożenia rannych choć służyły do codziennego przewożenia pasażerów. W szkołach z kolei, obowiązkowym przedmiotem było przysposobienie obronne, które uczyło strzelania, zachowania na wypadek bombardowania, zakladania masek gazowych, pierwszej pomocy, rzuty granatem czy rozróżniania poszczególnych alarmów.

Po 1989 r., rządzący kompletnie zaniedbali kwestie bezpieczeństwa obywateli. Infrastruktura kompletnie nie jest przygotowana na wypadek wojny, mieszkańcy nie mają bladego pojęcia jak zareagować na syreny i gdzie się udać w razie zagrożenia. Stan schronów z czasów komunistycznych nie pozwala na ich użytkowanie. Nie ma wytyczonych dróg ewakuacyjnych i mimo, że po sąsiedzku trwa wojna ani władza centralna ani samorządowcy nic z tym nie robią. Powinniśmy uczyć się nie tylko na przykładach z historii, ale np. od Szwajcarów.

Według Piotra Białkowskiego z firmy Bewa, Szwajcarzy zgodnie z przepisami muszą mieć schron przy każdym domu. Jak mówi Białkowski, z informacji uzyskanych od mieszkańców tego kraju wiem, że takie przestrzenie są tam regularnie kontrolowane przez instytucje państwowe, które sprawdzają, czy zapasy żywności nie są przeterminowane, czy wyposażenie działa prawidłowo itd. Lokalny rynek takich produktów jest więc bardzo dobrze rozwinięty.

-To od nich zaczerpnęliśmy wzory. Komponenty sprowadzamy od szwajcarskich producentów. Obecnie mamy gotowy produkt, który można wypuścić na rynek. Wiemy, jak go zrobić i jesteśmy przygotowani do produkcji. Oferujemy też prefabrykowane schrony szyte na miarę, które są wykonywane wg indywidualnej dokumentacji opartej na oczekiwaniach klienta - mówi Białkowski.

Ile to kosztuje?

Przydomowy bunkier zakopywany jest 2-6 m pod ziemią. Na co potrzebne jest pozwolenie na budowę. Aranżacja wnętrza, wyposażenie zależy od budżetu klienta. Jak mówi Białkowski, stworzenie konstrukcji takiego obiektu i dostarczenie go na miejsce powinno trwać ok. trzech miesięcy, ale z uwagi na aktualną sytuację wydłużają się terminy dostaw komponentów. Jeżeli natomiast chodzi o samą instalację, to już zależy od poziomu wyposażenia. W przypadku rozbudowanego schronu proces ulega wydłużeniu.

W schronie potrzebne są te same funkcje, które są w każdym budynku mieszkalnym, czyli dopływ wody, toaleta, prąd, oświetlenie, ogrzewanie, meble itd. Oczywiście dużo zależy od budżetu i oczekiwań klienta. Cena bunkra przydomowego w zależności od wielkości i wyposażenia zaczyna się od 30 tys. euro.

-Najtańsze bunkry przydomowe są bardzo surowe i mają tylko to, co najpotrzebniejsze, czyli rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo oraz możliwość bytowania: drzwi pancerne, wentylację z systemem filtracji, łóżka do spania, prostą przenośną toaletę i podstawowe instalacje. Możliwości wyposażania schronów rosną wraz z budżetem i są właściwie nieograniczone. Możemy tam zamontować praktycznie wszystko, w tym komfortową łazienkę z natryskiem, kuchnię ze sprzętami AGD czy nawet kryształowe żyrandole- mówi Białkowski.

Jak w szwajcarskim sejfie

W bunkrze wentylacja działa nie tylko na prąd, ale ma też dodatkowy ręczny napęd na korbę. Jeżeli chodzi o pozostałe urządzenia, to w bunkrze można zainstalować awaryjne zasilanie, np. z agregatu prądotwórczego. Inną opcją jest zewnętrzna instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii.

-Dlatego w naszym schronie oferujemy 12-voltowe ogrzewanie i oświetlenie stosowane w samochodach lub na łodziach. Takie instalacje bez problemu mogą być zasilane z akumulatora. Toalety również mogą być analogowe, ale tylko te najprostsze znane m.in. z kempingów. Bardziej komfortowe, które mają system odprowadzania ścieków na zewnątrz, potrzebują już prądu. Opcji jest więc naprawdę sporo i tu znów wiele zależy od zasobności portfela- wyjaśnia Białkowski.

Bunkier wyposażony jest także w systemy wentylacji z aktywnymi filtrami, które nie tylko dostarczają powietrze do wnętrza bunkra, ale w sytuacji zagrożenia gazami bojowymi lub po ataku nuklearnym mogą je także oczyszczać, żeby w środku dało się przeżyć. To samo tyczy się specjalnych zaworów, które chronią przed wytwarzaniem się nadmiernego ciśnienia wewnątrz pomieszczenia po wybuchu. Wejścia chronią gazoszczelne drzwi wejściowe i ewakuacyjne o grubości ok. 20 cm. Jak zapewnia Białkowski, są to wszystko certyfikowane szwajcarskie rozwiązania, które wykorzystujemy jako komponenty przy budowie bunkrów.

