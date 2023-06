Pobierowo to największy hotel w Polsce! Ujawniono, jak wygląda od środka! Kiedy otwarcie?

Tadeusz Gołębiewski zmarł 21 czerwca 2022 roku. Nie udało mu się dokończyć ostatniego dzieła - Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, największego hotelu w Polsce. Firmę nadzoruje rodzina zmarłego hotelarza - na zasadzie sukcesji.

Hotel w Pobierowie. "Marzenie życia" Tadeusza Gołębiewskiego

Budowany hotel w Pobierowie miał stanowić "perłę w koronie" zmarłego "Króla Hoteli". Portal money.pl przytacza słowa prezesa Polskiego Klubu Biznesu Ryszarda Konwerskiego, który wspominając Gołębiewskiego podkreślił, że pobierowska inwestycja stanowiła "marzenie życia zmarłego hotelarza" a sam Gołębiewski zaryzykował majątkiem, by go stworzyć.

Hotel w Pobierowie od początku budził kontrowersje. Wielu nie podobała się jego lokalizacja oraz design. Eksperci podkreślali, że "w znaczący sposób zakłóca malowniczy krajobraz nad brzegiem Bałtyku" a samo budynek określali mianem "architektonicznego koszmaru, który na dziesiątki lat oszpeci wyjątkową linię polskiego wybrzeża".

1 400 pokoi, 3 000 gości, 1 500 wyciętych drzew. Hotel Gołębiewski od początku budził kontrowersje

Jest to największy hotel w całej Polsce. Jak przypomina portal money.pl hotel ma 11 pięter, 1 400 pokoi i ma pomieścić około 3 000 gości. Powstał na terenie byłej bazy wojsk rakietowych (odkupionym od ówczesnego wójta Rewala za 50,5 mln zł. Ówczesny wójt Rewala Robert Skraburski będzie pełnił funkcję dyrektora hotelu). Aby go wybudować wycięto 1 500 drzew - co wzbudziło ogromne oburzenie.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Kiedy otwarcie?

Początkowo otwarcie hotelu miało mięć miejsce w 2021 roku jednak pandemia przyczyniła się do opóźnienia prac. Hotel ma być gotowy na wakacyjny sezon w 2024 r. - choć pojawiają się spekulacje, że być może zostanie częściowo otwarty jeszcze w 2023 roku. Nie pojawił się jednak żaden oficjalny komunikat w tej sprawie. "Na przyjeżdżających do Pobierowa turystów czekać mają takie atrakcje jak m.in. otwarte i kryte baseny, spa, restauracje, puby, kawiarnie i sale teatralno-kinowe" - wymienia portal money.pl.

