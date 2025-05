Zła wiadomość dla maturzystów! CKE może unieważnić matury. Sprawa trafiła do prokuratury

Rozmowy w sprawie połączenia Polska-Chorwacja

Do końca maja powinna wyjaśnić się kwestia uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Polski do Chorwacji. Jak poinformował minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, rozmowy w tej sprawie trwają.

- „Cały czas toczą się rozmowy w sprawie uruchomienia połączenia do Chorwacji. Mam nadzieję, że na dniach dostanę odpowiedź. (...) Pracuje nasz zespół, w nim są przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PKP Intercity” – powiedział szef resortu infrastruktury.

Uruchomienie takiego połączenia wymaga uzgodnień międzynarodowych. Minister Klimczak zaznaczył, że zagraniczni partnerzy początkowo zgadzali się na uruchomienie takiego połączenia od przyszłego roku, lub być może od grudnia tego roku.

- „Osobistą rozmowę wykonał także nasz ambasador w Austrii. Kluczem jest zgoda nie tylko Austriaków, ale także Słoweńców. (...) Musimy to wiedzieć to do końca maja, bo wystąpiłem z prośbą o uruchomienie tego połączenia od 1 lipca” – dodał Klimczak.

PKP Intercity gotowe na połączenie

Na początku kwietnia PKP Intercity informowało, że jest gotowe do uruchomienia bezpośredniego połączenia między Polską a Chorwacją. Będzie to jednak zależało od zgód państw, przez które przejeżdżałby pociąg, czyli rozmów z partnerami czeskimi, austriackimi, słoweńskimi i chorwackimi.

Atrakcyjna cena biletu?

„Jeżeli uda mi się uzyskać zgodę moich odpowiedników w krajach, przez które przejeżdżamy, to będzie bardzo atrakcyjna cena biletu” – podkreślił Klimczak.

- „PKP Intercity jeszcze o tym nie mówi, ale ja mogę zdradzić – zaznaczając, że to jest dopiero początek naszych obliczeń, uzależnionych od zgód innych państw – być może udałoby się pojechać za 200 zł z Warszawy do Chorwacji” – mówił Klimczak w kwietniu. Dodał, że to byłby najtańszy bilet.

