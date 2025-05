Głosowanie poza miejscem zameldowania? Sprawdź, jak to zrobić!

Rekordowe zarobki prezesów w Polsce w 2024 roku: Kto zarobił najwięcej?

W 2024 roku zarobki prezesów spółek giełdowych w Polsce, których wartość rynkowa przekracza miliard złotych, znalazły się pod lupą. Średnia roczna pensja wyniosła 3,5 mln zł, co daje niecałe 300 tys. zł miesięcznie. Jednak do historycznego rekordu, należącego do Wiesława Klimkowskiego z PCC Rokita (43,3 mln zł w 2022 r.), sporo zabrakło. To pokazuje, że polskie firmy, zmagając się ze spadającymi zyskami i barierami w rozwoju, muszą bardziej kontrolować wynagrodzenia swoich prezesów.

W rankingu wszech czasów, poza wspomnianym Klimkowskim, na podium znajdują się również Janusz Filipiak (Comarch, 25,4 mln zł w 2021 r.) oraz Maciej Zużałek (Ten Square Games, 25,2 mln zł w 2021 r.). Ubiegły rok nie przyniósł więc historycznych rekordów, ale i tak pokazał, że zarobki prezesów w Polsce potrafią być imponujące.

Rafał Brzoska liderem zarobków: Jak wyniki InPostu wpłynęły na jego pensję?

Rafał Brzoska, prezes InPostu, okazał się najlepiej zarabiającym prezesem w 2024 roku, z wynagrodzeniem w wysokości 21 mln zł. Jego zarobki wzrosły o 14,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ten imponujący wzrost jest bezpośrednio związany z doskonałymi wynikami finansowymi InPostu. Zysk firmy wzrósł o 61 proc. do 1,2 mld zł, a przychody o 23,5 proc. do 10,9 mld zł.

InPost, działający na dziewięciu rynkach, posiada sieć 47 tys. paczkomatów. Najwięcej z nich znajduje się w Polsce (25,3 tys.), Wielkiej Brytanii (9,2 tys.) i Francji (6,9 tys.). Wzrost popularności paczkomatów i ekspansja na nowe rynki przyczyniły się do sukcesu firmy i, co za tym idzie, do wysokich zarobków jej prezesa.

Najlepiej zarabiający prezesi spółek notowanych na giełdzie: Pepco, Allegro i inne firmy

Poza Rafałem Brzoską, w czołówce najlepiej zarabiających prezesów w Polsce znaleźli się również szefowie Pepco i Allegro. Andy Bond, prezes Pepco, zarobił 20,8 mln zł. Warto zaznaczyć, że formalnie Pepco jest spółką holenderską, ale swój sukces zawdzięcza działalności w Polsce. Firma przechodzi restrukturyzację, a rozwój sieci Pepco i Dealz w Polsce przynosi zyski, podczas gdy brytyjski Poundland stanowi obciążenie.

Roy Perticucci, prezes Allegro, otrzymał wynagrodzenie w wysokości 14,5 mln zł, co oznacza wzrost o 41,5 proc. rdr. Na taką podwyżkę wpłynęło zwiększenie zysku Grupy Allegro, która zarobiła ponad miliard złotych na czysto. Przychody firmy wzrosły o 7,4 proc. do 10,9 mld zł. To pokazuje, że wysokie zarobki prezesów są często powiązane z dobrymi wynikami finansowymi firm.

Największe wzrosty wynagrodzeń prezesów: Rogalewicz i Szczechura na czele

Największy procentowy wzrost wynagrodzenia w 2024 roku odnotowała Emilia Rogalewicz z Benefit Systems – aż o 360 proc. rdr. Jej zarobki wzrosły z 2,4 do 11 mln zł. To czyni ją najlepiej zarabiającą kobietą prezesem w historii Polski. Wzrost ten jest związany z poprawą kondycji firmy, która po kryzysie pandemicznym wróciła do rekordowych zysków. W ubiegłym roku Benefit Systems zarobił rekordowe 450 mln zł.

Drugi pod względem procentowym wzrost płacy, o 99,5 proc. rdr., odnotował Maciej Szczechura, szef Rainbow Tours. Jego wynagrodzenie wyniosło 6,7 mln zł. To odzwierciedla poprawę sytuacji w branży turystycznej i rosnącą popularność zagranicznych wakacji wśród Polaków. Rainbow Tours zarobił w ubiegłym roku 283 mln zł, a przychody wzrosły o 23 proc.

Dariusz Mańko, prezes Grupy Kęty, również zanotował spory wzrost płacy (o 78,5 proc. rdr. do 12 mln zł), głównie dzięki warrantom na akcje. Podsumowując, rok 2024 nie przyniósł rekordowych zarobków prezesów w Polsce, ale pokazał, że wynagrodzenia liderów największych spółek potrafią być bardzo wysokie. Rafał Brzoska z InPostu znalazł się na szczycie listy płac, a za nim uplasowali się szefowie Pepco i Allegro. Największy wzrost wynagrodzenia odnotowała Emilia Rogalewicz z Benefit Systems. Zarobki prezesów są ściśle powiązane z wynikami finansowymi firm, co pokazuje, że sukces w biznesie przekłada się na wysokie wynagrodzenia kadry zarządzającej.