Podatek od kur. Nawet w mieście! Przekroczysz próg, będziesz płacić krocie

Podatek od kur

W Polsce obowiązuje podatek gruntowy od podatków z hodowli, chowu lub wylęgu drobiu. Zakładając hodowlę kur trzeba pilnować, by nie przekroczyć liczby 350 sztuk. Hodowlę powyżej 350 sztuk trzeba zgłosić do powiatowego weterynarza. Taka hodowla wiąże się też z podatkiem. Wysokość podatku zależy od rozmiarów hodowli. Jak wylicza interia.pl, daninę trzeba płacić już w momencie przekroczenia 300 sztuk, gdy hodowla nie przekracza 600 kur. Za każdą kurę powyżej 300 podatek wynosi 7 zł od sztuki; tyle samo wynosi danina po przekroczeniu limitu 600 kur. Od 700 kur kwoty rosną o 2 zł - najpierw co 100 sztuk, a od 1000 sztuk już co 500. Dodatkowo dochodzi również stała kwota do uiszczenia - przy 700 kurach jest to 700 zł, przy 800 już 1600, z kolei 1000 to wydatek 4000 zł.

Podatek ten, popularnie nazywany podatkiem od kur, wpłaca się w kasie gminy lub u inkasenta. Ważny jest również fakt, że podatek dotyczy zarówno mieszkańców wsi, jak i miast.

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

