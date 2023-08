Podatek od pierścionka zaręczynowego już obowiązuje. Możesz zapłacić 636 zł

O co chodzi z nowymi nakrętkami do napojów? Polacy narzekają, że są niewygodne

Zgodnie z informacją udostępnioną na Interia Biznes, osoba, która przyjmuje oświadczyny, ma wpływ na to, czy podatek od pierścionka zaręczynowego będzie obowiązkowy. W przypadku bardziej kosztownych błyskotek, konieczne może być opłacenie tego podatku. Pułap ten, według Interia Biznes, wynosi kwotę 5308 zł i więcej. Sytuacja ta może stanowić pułapkę dla osób, które nie zdają sobie sprawy z istnienia tego obowiązku podatkowego. Zwłaszcza pary, które hołdują tradycyjnym porzekadłom, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Przykładowo, według niektórych porad, pierścionek zaręczynowy powinien być warty trzech pensji mężczyzny. Jednakże, jak podkreśla Interia Biznes, kwota ta znacznie przekracza próg, od którego nakłada się podatek od pierścionka zaręczynowego.

Przytaczając źródło, istnieją sytuacje, w których osoba obdarowana pierścionkiem zaręczynowym może być zobowiązana do opłacenia tego podatku. Prawo dotyczące darowizny wyznacza kto jest zobowiązany do zapłacenia podatku. Osoba obdarowana, jeśli nie należy do rodziny ani grona osób spokrewnionych, nawet jeśli ma perspektywę bycia przyszłym współmałżonkiem, wpada do trzeciej grupy podatkowej. To oznacza, że jeśli wartość darowizny przekracza 5308 zł, konieczne jest opłacenie podatku.

Wysokość podatku jest uzależniona od wartości podarunku, przy czym minimalna stawka wynosi 12%. Na przykład, przy granicznej wartości 5308 zł, podatek wynosiłby 687,96 zł. Portal Interia Biznes podpowiada, że należy dostarczyć opłatę wraz z dokumentacją do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od wręczenia darowizny, co wiąże się z wypełnieniem formularza SD-Z2.

Ciekawostką jest, że nawet podając darowiznę o niższej wartości niż 5308 zł, osoba obdarowana może zostać zobowiązana do opłacenia podatku, jeśli suma podarowanych darowizn w ciągu ostatnich 5 lat przekroczyła tę kwotę. Niemniej jednak, portal podkreśla, że takie przypadki są związane z wyjątkowymi okolicznościami i nie są powszechnie spotykane. Podsumowując, przekazując pierścionek zaręczynowy warto zwrócić uwagę na ewentualny obowiązek zapłacenia podatku od darowizny. Mimo że sytuacje, w których podatek ten rzeczywiście musi być opłacony, są stosunkowo rzadkie, warto mieć świadomość tego aspektu prawa.

