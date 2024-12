i Autor: Mateusz Kotowicz/REPORTER, shutterstock, Wojciech Olkusnik/East News

Tyle brakuje mieszkań

Co trzecia polska rodzina "złapana" jest w lukę czynszową. Lewica przygotowuje reformę mieszkaniową

Polska nadal jest krajem z jednym z najniższych wskaźników mieszkań na 1000 mieszkańców w Europie. Luka mieszkaniowa w Polsce wynosi od 1,8 do 2 mln lokali. Co ważne, luka mieszkaniowa jest większa aniżeli 20 lat temu. Wówczas wynosiła ona 1,5 mln lokali. Jakby tego było mało, co trzecia polska rodzina "złapana" jest w tzw. lukę czynszową. Lewica przygotowuje reformę mieszkalnictwa, która przynajmniej w teorii może pomóc w dostępności do mieszkań dla Polaków. Jaki ma plan Lewica?