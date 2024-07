Podniesienie wieku emerytalnego to za mało. Za każdy dodatkowy rok pracy podwyżka

Coraz większy problem ze starzejącym się społeczeństwem. Wyższa emerytura za każdy rok pracy?

Hiszpania mierzy się z problemem, który w przyszłości sięgnie Polski - co piąty Hiszpan ma powyżej 65 lat, a liczba emerytów rośnie. Od 2013 roku wiek emerytalny w Hiszpanii wynosi 65 lat i rośnie co roku o dwa miesiące, do momentu aż w 2027 roku sięgnie 67 lat. Obecny wiek emerytalny w Hiszpanii to 66 lat i 4 miesiące. Ponadto jak wynika z danych Seguridad Social, czyli hiszpańskiego odpowiednika ZUS, co miesiąc wypłaca się emerytury i renty 10,1 mln świadczeniobiorców, co kosztuje 12,7 mld euro. Roczne wydatki na emerytury to aż 11,5 proc. Hiszpańskiego PKB. Tymczasem w Polsce według Allianz Research, emerytury kosztują 8,6 proc. PKB.

Podnoszenie wieku emerytalnego zawsze wiąże się z niezadowoleniem społeczeństwa, co widać było po reakcjach we Francji, czy Polsce. Dlatego politycy starają się zachęcać do dłuższej pracy "marchewką zamiast kijem". Hiszpańskie Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych zaproponowało pracodawcom i związkom zawodowym podwyżkę emerytur, za każdy dodatkowo przepracowany rok.

Pracujesz powyżej wieku emerytalnego? Dostaniesz wyższą emeryturę

Zgodnie z nowymi przepisami, każde dwanaście nieprzerwanych miesięcy aktywności na rynku pracy będzie nagradzane wzrostem emerytury i 5 proc. W ten sposób osoby, które byłyby zdolne do pracy mogłyby pracować dłużej, nie odchodząc z rynku pracy, ale za to z obietnicą wyższej emerytury. W poniedziałek 29 lipca odbędą się konsultacje społeczne dotyczące propozycji.

Czy w Polsce może powstać podobny system? Obecnie jeśli pracujemy dłużej niż nasz wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet), to w teorii możemy mieć wyższą emeryturę. Dla przypomnienia, wysokość emerytury zależy od składek, które odprowadziliśmy przez lata pracy, oraz według przewidywanej długości życia.

Jak mówiła była prezes ZUS Gertruda Uścińska w 2023 roku, odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć świadczenie nawet o 10-15 proc., a o 7 lat, nawet podwoić naszą emeryturę.