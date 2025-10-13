Rynek pracy zwalnia: podwyżki przy zmianie pracy spadły z 20-30% do 5-10%, o ile w ogóle przewiduje się jakiekolwiek podniesienie pensji.

Rynek pracy zwalnia tempo wzrostu wynagrodzeń

Z danych przedstawionych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że obecna sytuacja na rynku pracy nie sprzyja wysokim oczekiwaniom płacowym. Jeszcze niedawno zmiana pracodawcy była dla wielu ekspertów i menedżerów okazją do uzyskania dwucyfrowej podwyżki, dziś jednak coraz częściej kończy się rozczarowaniem. W wielu przypadkach proponowane stawki pozostają na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, a w sektorach o wysokich zarobkach – wręcz bez zmian.

„Taktyczna cierpliwość” i niepewność rynku

„Rynek pracy wszedł obecnie w fazę, którą można określić mianem »taktycznej cierpliwości«, wynikającej z obecnego zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców poczucia niepewności” – ocenił Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający Michael Page Polska. Jak dodał, analiza wskazuje, że firmy działają ostrożniej i częściej wstrzymują się z podwyżkami, dopasowując politykę płacową do spowolnienia gospodarczego.

Mniejsze podwyżki, większy realizm kandydatów

Jeszcze niedawno standardem były podwyżki rzędu 20–30 proc. przy zmianie pracy. Dziś pracodawcy oferują najczęściej 5–10 proc. wzrostu, o ile w ogóle przewidują jakiekolwiek podniesienie pensji. Kandydaci coraz częściej muszą więc weryfikować swoje oczekiwania, szczególnie w branżach, gdzie poziom wynagrodzeń i tak już był wysoki. Raport Michael Page podkreśla, że stabilizacja płac to zjawisko obejmujące większość sektorów – od finansów po IT i produkcję.

Koszty pracy główną barierą dla firm

Według Katarzyny Dębkowskiej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), spowolnienie wzrostu wynagrodzeń wynika z kilku czynników. To m.in. spadek inflacji, który zmniejszył presję płacową, ale również rosnące koszty pracy, stanowiące coraz poważniejszą barierę dla przedsiębiorstw.

W badaniu koniunktury PIE z października aż 69 proc. przedsiębiorców wskazało koszty pracownicze jako najważniejsze utrudnienie w prowadzeniu działalności. Dla porównania, niedobór pracowników ograniczał rozwój 50 proc. firm.

Eksperci przewidują, że rok 2026 może przynieść stabilizację, ale bez gwałtownych wzrostów płac.

