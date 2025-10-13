Podwyżek nie będzie! Menedżerowie i specjaliści dostają dziś mniej niż rok temu

Beata Lekszycka
PAP
Marta Kowalska
2025-10-13 7:32

Na rynku pracy dla specjalistów i menedżerów widać wyraźne ochłodzenie. Kandydaci, którzy jeszcze niedawno mogli liczyć na 20–30-proc. podwyżki, dziś często dostają oferty zaledwie 5–10 proc. wyższe, a czasem nawet niższe niż przed rokiem – wynika z raportu Michael Page Polska.

Mężczyzna w czarnej koszuli i krawacie siedzi przy biurku z monitorem komputera, zamyślony, z dłonią na podbródku. Obraz odbija się w błyszczącym blacie stołu. Temat spadku podwyżek i ochłodzenia rynku pracy dla specjalistów znajdziesz na Super Biznes.

i

  • Rynek pracy zwalnia: podwyżki przy zmianie pracy spadły z 20-30% do 5-10%, o ile w ogóle przewiduje się jakiekolwiek podniesienie pensji.
  • Firmy i pracownicy wykazują "taktyczną cierpliwość" i ostrożność.
  • Koszty pracy to główna bariera dla 69% przedsiębiorców, hamująca wzrost wynagrodzeń.
  • W 2026 roku spodziewana jest stabilizacja płac, bez gwałtownych wzrostów.

Rynek pracy zwalnia tempo wzrostu wynagrodzeń

Z danych przedstawionych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że obecna sytuacja na rynku pracy nie sprzyja wysokim oczekiwaniom płacowym. Jeszcze niedawno zmiana pracodawcy była dla wielu ekspertów i menedżerów okazją do uzyskania dwucyfrowej podwyżki, dziś jednak coraz częściej kończy się rozczarowaniem. W wielu przypadkach proponowane stawki pozostają na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, a w sektorach o wysokich zarobkach – wręcz bez zmian.

„Taktyczna cierpliwość” i niepewność rynku

„Rynek pracy wszedł obecnie w fazę, którą można określić mianem »taktycznej cierpliwości«, wynikającej z obecnego zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców poczucia niepewności” – ocenił Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający Michael Page Polska. Jak dodał, analiza wskazuje, że firmy działają ostrożniej i częściej wstrzymują się z podwyżkami, dopasowując politykę płacową do spowolnienia gospodarczego.

Mniejsze podwyżki, większy realizm kandydatów

Jeszcze niedawno standardem były podwyżki rzędu 20–30 proc. przy zmianie pracy. Dziś pracodawcy oferują najczęściej 5–10 proc. wzrostu, o ile w ogóle przewidują jakiekolwiek podniesienie pensji. Kandydaci coraz częściej muszą więc weryfikować swoje oczekiwania, szczególnie w branżach, gdzie poziom wynagrodzeń i tak już był wysoki. Raport Michael Page podkreśla, że stabilizacja płac to zjawisko obejmujące większość sektorów – od finansów po IT i produkcję.

Koszty pracy główną barierą dla firm

Według Katarzyny Dębkowskiej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), spowolnienie wzrostu wynagrodzeń wynika z kilku czynników. To m.in. spadek inflacji, który zmniejszył presję płacową, ale również rosnące koszty pracy, stanowiące coraz poważniejszą barierę dla przedsiębiorstw.

W badaniu koniunktury PIE z października aż 69 proc. przedsiębiorców wskazało koszty pracownicze jako najważniejsze utrudnienie w prowadzeniu działalności. Dla porównania, niedobór pracowników ograniczał rozwój 50 proc. firm.

Eksperci przewidują, że rok 2026 może przynieść stabilizację, ale bez gwałtownych wzrostów płac.

Marcin Zieliński - Prezes zarządu i główny ekonomista FOR - Karpacz 2025

